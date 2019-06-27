تسريب قائمة بالملحقات الرسمية الخاصة بالهاتفين Galaxy Note 10 و Galaxy Note 10 Pro

فاطمة أيت طالب - دبي - مع كل هاتف رائد جديد من سامسونج، تقوم الشركة الكورية الجنوبية أيضًا بإطلاق مجموعة من الأغطية الواقية والملحقات الرسمية الأخرى لهاتفها الرائد الجديد. حصل المتجر الإلكتروني البريطاني MobileFun على قائمة بجميع الملحقات الرسمية للهاتف Galaxy Note 10 إلى جانب أرقام SKU والأسعار.

لا تعرض القائمة أي أغطية واقية أو ملحقات فريدة. في الواقع، لقد رأينا كل هذه المحلقات من قبل، والفارق الوحيد هو أنها مصممة لهاتف ذكي جديد من سامسونج سيصل إلى السوق في وقت لاحق من هذا العام.

القائمة تؤكد لنا من جديد وجود نسختين من الهاتف الرائد المقبل من شركة سامسونج، واحدة تحمل الإسم الرمزي Davinci 1 وستصل على الأرجح إلى السوق تحت إسم Galaxy Note 10، في حين تحمل النسخة الأخرى الإسم الرمزي Davinci 2 مع العلم بأنها ستصل على الأرجح إلى السوق تحت إسم Galaxy Note 10 Pro. ويبرز هذا التسريب كذلك تكهنات بأن الهاتف Galaxy Note 10 Pro قد يكون مرادفًا لـ Galaxy Note 10 المتوافق مع شبكات الجيل الخامس 5G. وبالتالي، إذا قررت شركة سامسونج إطلاق نسختين من Galaxy Note 10 Pro، واحدة تدعم 4G والأخرى تدعم 5G، فيمكن إستخدام هذه الأغطية الواقية الجديدة على كلا النسختين.

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وتشمل قائمة الملحقات المتاحة للهاتف Galaxy Note 10 مجموعة مختلفة من الأغطية الواقية، بما في ذلك LED View Cover و Clear View Cover و LED Cover و Leather Cover و Protective Standing Cover و Silicone Cover. تحتوي جميع هذه الأغطية الواقية على أرقام SKU لكل من Davinci 1 و Davinci 2 وتتراوح الأسعار بين 24.99£ و 59.99£.

ستكون هذه الأغطية الواقية متاحة بتشكيلة واسعة من الألوان تشمل الفضي والزهري والأحمر والأسود والأبيض والرمادي. وبالنسبة للأغطية الواقية المصنوعة من الجلد، فهي ستحصل على ألوان فريدة مثل الأزرق والبني. توجه إلى رابط المصدر أدناه للإطلاع على القائمة الكاملة لملحقات سامسونج الرسمية لسلسلة هواتف Galaxy Note 10 Series القادمة.