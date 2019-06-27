تكنولوجيا: لينوفو تقدم هاتف Lenovo Z6 قريباً بكاميرة ثلاثية ومستشعر رئيسي 24 ميجا بيكسل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إعلان تشويقي جديد من لينوفو لهاتفها المنتظر الإعلان الرسمي عنه قريباً Lenovo Z6، حيث جاء الإعلان التشويقي الجديد اليوم ليستعرض تفاصيل الكاميرة الخلفية الثلاثية في الهاتف.

نشر نائب رئيس شركة لينوفو إعلان تشويقي جديد عى Weibo اليوم، يؤكد من خلاله على خطط الشركة لإطلاق هاتف Z6 بإعدادات ثلاثية في الكاميرة الخلفية، يأتي المستشعر الرئيسي فيها بدقة 24 ميجا بيكسل، بينما يأتي المستشعر الثاني بدقة 8 ميجا بيكسل مع عدسات telephoto، ومستشعر ثالث بدقة 5 ميجا بيكسل مع عدسات مميزة بزوايا عرض واسعة.

ومن المقرر أن تأتي الكاميرة الخلفية بمستشعر رئيسي Sony IMX576، لينافس هذا الإصدار في فئة الهواتف المتوسطة على مستوى nova 5i وHonor 20 Lite عند إنطلاقه للأسواق.

Advertisements

كما تقدم لينوفو في هذا الإصدار نمط للتصوير الليلي أو في الإضاءة المنخفضة يعرف بنمط Super Night، أيضاً يضم الهاتف تقنية الذكاء الإصطناعي مع نمط تجميلي يعمل على إدراك كيفية إضافة الأدوات التجميليه على الصور وفقاً للأسلوب المفضل للمستخدم بشكل تدريجي، ليدعم تجميل الوجه بشكل طبيعي أكثر.

من جانب أخر يضم هاتف Lenovo Z6 كاميرة سيلفي مميزة بدقة 16 ميجا بيكسل، تدعم أيضاً نمط تجميلي مميز من خلال خوارزمية جديدة تعمل على تحديد لقطة السيلفي الأفضل للمستخدم، كما تدعم لينوفو هذا الإصدار بواحدة من المميزات التي قدمت في هاتف Z6 Pro، والتي تتيح للمستخدمين إضافة تعديلات أثناء تسجيل محتوى الفيديو.

المصدر

اعلان

