Lenovo تزيح الستار رسميًا عن الهاتف Lenovo Z6 Pro 5G Edition مع واجهة خلفية شفافة

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة Lenovo بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Lenovo Z6 Pro في شهر أبريل الماضي، والآن قررت الشركة الصينية إستغلال المؤتمر العالمي الآسيوي للجوال Asian MWC 2019 المنعقد حاليًا بالعاصمة الإقتصادية الصينية، شنغهاي، لإزاحة الستار رسميًا عن النسخة المتوافقة مع شبكات الجيل الخامس 5G من هذا الهاتف.

الهاتف Lenovo Z6 Pro 5G Edition الجديد يأتي بنفس تصميم ومواصفات الهاتف Lenovo Z6 Pro الحالي، بإستثناء أنه حصل على المودم Qualcomm X50 ليكون قادرًا على الإقتران بشبكات الجيل الخامس 5G، وعلى واجهة خلفية شفافة، ولكن لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت الواجهة الخلفية الشفافة للهاتف Lenovo Z6 Pro 5G Edition تعرض ملصق وهمي على غرار الهاتف Xiaomi Mi8 Explorer أم المكونات الداخلية الفعلية للهاتف.

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للآسف، المعلومات المتعلقة بسعر وموعد إطلاق الهاتف Lenovo Z6 Pro 5G Edition لا تزال غير متاحة لدينا في الوقت الراهن. وقبل الختام، نود أن نشير إلى أنه يمكنك زيارة هذه المقالة المفصلة هنا لإلقاء نظرة على كافة المواصفات التي جاء بها الهاتف Lenovo Z6 Pro.