باي باي لـ'البشر' في الصور

طور الفنان الأميركي دامجانسكي تطبيقًا جديدا لنظام "آي أو أس" يمكنه إزالة البشر من الصور، وذلك باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي.
وسمي التطبيق الجديد (باي باي كاميرا) Bye Bye Camera وهو متوفر بمتجر آبل مقابل نحو ثلاثة دولارات، وقد تعاون دامجانسكي واثنان من أصدقائه العاملين بمؤسسة "دو سمثينغ غود" (Do Something Good) حيث يجتمع الفنانون والمطورون لإنشاء المشاريع.
ويستخدم تطبيق "باي باي كاميرا" خوارزمية مفتوحة المصدر لكشف البشر باسم يولو (YOLO) بالإضافة إلى مجموعة من أنظمة الذكاء الاصطناعي لتعديل الصورة.
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