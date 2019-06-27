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باي باي لـ'البشر' في الصور

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طور الفنان الأميركي دامجانسكي تطبيقًا جديدا لنظام "آي أو أس" يمكنه إزالة البشر من الصور، وذلك باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي.
ويقول دامجانسكي المقيم في مدينة نيويورك إن التطبيق عمل فني طور "لعصر ما بعد البشر". وهو يستخدم الذكاء الاصطناعي لإزالة الناس من الصور، ثم إعادة رسم المكان الذي كانوا فيه.

وسمي التطبيق الجديد (باي باي كاميرا) Bye Bye Camera وهو متوفر بمتجر آبل مقابل نحو ثلاثة دولارات، وقد تعاون دامجانسكي واثنان من أصدقائه العاملين بمؤسسة "دو سمثينغ غود" (Do Something Good) حيث يجتمع الفنانون والمطورون لإنشاء المشاريع.


ويستخدم تطبيق "باي باي كاميرا" خوارزمية مفتوحة المصدر لكشف البشر باسم يولو (YOLO) بالإضافة إلى مجموعة من أنظمة الذكاء الاصطناعي لتعديل الصورة.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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