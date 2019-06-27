Motorola تخطئ و تعلن انها لتحدث Moto Z2 force الى Android pie

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Motorola ضمن القرارات الغريبة اعلنت عن اغرب قرار يمكن ان تقرأه فيما يتعلق بنظام Android. حيث اعلنت الشركة عن انها لن تقوم بتحديث “بعض” نسخ هاتف Z2 Force الى نسخة Android Pie. الهاتف الذي اعلنته الشركة في عام 2017 يتوقع ان تتوقف تحديثاته في شهر يوليو القادم. لكن قرار انه لن يحصل على Android pie يبدو غريباً. حيث ان الوقت يبدو متأخراً بعض الشئ بأن الهاتف لم يحصل بعد على التحديث في هذا الوقت. و بأنه لن يحصل عليه ابداً

Motorola توضح الخبر

اعلنت الشركة عن انها لن تقوم بتحديث النسخ التي اصدرت عبر منافذ بيع شركات T-Mobile و At&t و Sprint. بينما الهواتف المباعة عن طريق Verizon ستحصل على التحديث بشكل طبيعي. و ذلك فقط لإختبار تكامل الهاتف مع 5G Moto Mod. و طبقاً لتصريح سابق فإن 5G Moto Mod سيصل الى هاتف Z2 Force في اي وقت هذا الصيف. اعلنت شركة Motorola في وقت سابق بأنها تعتزم تحديث الهاتف لسنتين فقط و هذا ما يؤكد بأن آخر تحديثاته في شهر يوليو القادم. و هذا ما زاد من احباط المستخدمين حيث ان مواصفات الهاتف تسمح له بحمل نسخ Android اعلى من Android pie حتى

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مواصفات Moto Z2 Force

الشاشة بحجم 5.5 بوصة و بدقة 1440p من نوع P-Oled المعالج Qualcomm snapdragon 835 with Adreno 540 ذاكرة الوصول العشوائي 4GB or 6GB الذاكرة الداخلية 64GB or 128GB دعم الذاكرة الخارجية حتى 1TB الكاميرا الخلفية مزدوجة الأولى بدقة 12MP و فتحة f/2.0 كاميرا اساسية الثانية بدقة 12MP و فتحة f/2.0 و هي كاميرا تلتقط صوراً بالأبيض و الأسود كاميرا امامية وحيدة بدقة 5MP و فتحة عدسة f/2.2 مع فلاش ثنائي البطارية بسعة 2750mah و تدعم الشحن السريع بقدرة 15W

Moto Z2 Force ليس وحده

بالنظر الى المواصفات فالأمر محبط بالفعل. حيث ان جهازا مثل Google pixel سيحصل على التحديث رغم كونه بمعالج snapdragon 821 و انه قد اطلق في عام 2016 و سيحصل على Android Q القادم حتى. و لكن للمزيد من الإحباط فإن Z2 force ليس وحده في خسارة التحديثات. فجهاز Moto Z4 لن يحصل على تحديث Android R و هي النسخة المتوقعة بعد نسخة Android Q. بينما هاتف Moto Z3 لن يحصل على Android Q. بالرغم من كونه قادراً على تشغيل النظام بكل كفائة. فقرارات التحديثات من شركة Motorola غريبة جداً