LG تكشف رسميًا عن سلسلة LG W Series، وتشمل ثلاثة هواتف ذكية في البداية

فاطمة أيت طالب - دبي - كما وعدتنا بالفعل، فقد قامت شركة LG اليوم بإزاحة الستار رسميًا عن سلسلة هواتفها الذكية الجديدة LG W Series في الهند. وكما كان متوقعًا بالفعل، فقد قامت شركة LG بالكشف عن ثلاثة هواتف ذكية جديدة اليوم كجزء من هذه السلسلة الجديدة، ويتعلق الأمر هنا بكل من LG W10 و LG W30 و LG W30 Pro، وإليكم أدناه كافة المواصفات التقنية لهذه الهواتف الذكية الثلاثة : LG W10 شاشة IPS LCD FullVision بحجم 6.19 إنش وبدقة 1512×720 بكسل

معالج ثماني النوى من فئة MediaTek Helio P22 بتردد 2.0GHz

ذاكرة عشوائية بحجم 3GB

ذاكرة داخلية بحجم 32GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD

كاميرا أمامية بدقة 8 ميغابكسل في القطع الموجود أعلى شاشة

كاميرتين في الخلف بدقة 13MP للكاميرا الأساسية وبدقة 5MP للكاميرا الثانية

بطارية بسعة 4000mAh

مستشعر بصمات الأصابع في الخلف

خاصية فتح الهاتف عن طريق الوجه

نظام Android 9 Pie

الألوان : الرمادي والأرجواني

السعر : 115 يورو

موعد الإطلاق : 3 يوليو LG W30 Advertisements شاشة IPS LCD FullVision بحجم 6.26 إنش وبدقة 1520×720 بكسل

معالج ثماني النوى من فئة MediaTek Helio P22 بتردد 2.0GHz

ذاكرة عشوائية بحجم 3GB

ذاكرة داخلية بحجم 32GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD

كاميرا أمامية بدقة 16 ميغابكسل في القطع الموجود أعلى شاشة

ثلاث كاميرات في الخلف بدقة 12MP للكاميرا الأساسية وبدقة 13MP للكاميرا الثانية الواسعة الزاوية، وبدقة 2MP للكاميرا المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق.

بطارية بسعة 4000mAh

مستشعر بصمات الأصابع في الخلف

خاصية فتح الهاتف عن طريق الوجه

نظام Android 9 Pie

الألوان : الرمادي والأزرق والأخضر

السعر : 130 يورو

موعد الإطلاق : 3 يوليو LG W30 Pro شاشة IPS LCD FullVision بحجم 6.22 إنش وبدقة 1520×720 بكسل

معالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 632 بتردد 1.8GHz

ذاكرة عشوائية بحجم 4GB

ذاكرة داخلية بحجم 32GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD

كاميرا أمامية بدقة 16 ميغابكسل في القطع الموجود أعلى شاشة

ثلاث كاميرات في الخلف بدقة 13MP للكاميرا الأساسية وبدقة 8MP للكاميرا الثانية الواسعة الزاوية، وبدقة 5MP للكاميرا المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق.

بطارية بسعة 4000mAh

مستشعر بصمات الأصابع في الخلف

خاصية فتح الهاتف عن طريق الوجه

نظام Android 9 Pie

الألوان : الرمادي والأزرق والأخضر

السعر : لا يزال غير معروف

موعد الإطلاق : لا يزال غير معروف

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كانت هذه تفاصيل خبر LG تكشف رسميًا عن سلسلة LG W Series، وتشمل ثلاثة هواتف ذكية في البداية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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