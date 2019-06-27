معهد الفلك يعلن موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى

كتب: ضياء السقا أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، موعد وقفة عيد الأضحى المبارك لعام 2019. وقال المعهد في تصريحات لموقع "الوطن"، إن السبت الموافق 10 أغسطس، سيكون وقفة عرفات، على أن يكون أول أيام عيد الأضحى يوم الأحد، الموافق 11 من نفس الشهر.

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