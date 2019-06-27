يوتيوب تتيح لك التحكم بمقاطع الفيديو المقترحة

أعلنت خدمة مشاركة الفيديو يوتيوب يوم الأربعاء عن سلسلة من التغييرات المصممة لإعطاء المستخدمين مزيدًا من التحكم في مقاطع الفيديو التي تظهر على الصفحة الرئيسية، وفي اقتراحات مقاطع الفيديو التالية Up Next.

وقالت يوتيوب في منشور على مدونتها: إنها تعتزم خلال الأيام القادمة إطلاق ثلاثة تغييرات: وهي استكشاف المواضيع، ومقاطع الفيديو ذات الصلة على الصفحة الرئيسية، وفي مقاطع الفيديو التالية، والقدرة على إزالة الاقتراحات من القنوات التي لا يريد المستخدم مشاهدتها، وتوضيح أسباب ظهور مقاطع الفيديو المقترحة.

أما التغيير الأول فهو يأتي ليسهل على المستخدمين استكشاف المواضيع ومقاطع الفيديو ذات الصلة، إذ يعرض يوتيوب المقاطع بناءً على سجل المشاهدة، أو القنوات التي يشترك فيها المستخدم. وسوف تبدأ يوتيوب إطلاق هذه الميزة لمستخدمي تطبيق يوتيوب باللغة الإنجليزية على نظام أندرويد، على أن تتوفر قريبًا لنظام آي أو إس، وأجهزة سطح المكتب، وبلغات أخرى.

ومن المزايا المهمة أيضًا التي أعلنت عنها يوتيوب هي تمكين المستخدمين من إزالة مقاطع الفيديو المقترحة التي لا يريدون مشاهدتها، كما يمكنهم منع اقتراح أي فيديو من قناة معينة، وذلك من خلال النقر على زر القائمة ثم اختيار (لا تقترح القناة) Don’t Recommend Channel.

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وقالت يوتيوب: إن هذه الميزة سوف تتوفر اعتبارًا من اليوم لمستخدمي تطبيق يوتيوب على نظامي أندرويد و(آي أو إس) في جميع أنحاء العالم، على أن تتوفر لأجهزة سطح المكتب قريبًا.

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أما التغيير الثالث، فهو توضيح سبب عرض مقاطع الفيديو المقترحة، إذ قالت الشركة: “في بعض الأحيان، نقترح مقاطع فيديو من القنوات التي لم تشاهدها من قبل استنادًا إلى ما شاهده وأُعجب به المستخدمون الآخرون الذي يشاركونك الاهتمام ذاته”. والآن سوف يظهر ذلك كتوضيح أسفل كل فيديو في صندوق صغير.

وقالت يوتيوب: إن هذه الميزة سوف تتوفر اعتبارًا من اليوم في جميع أنحاء العالم لمستخدمي نظام آي أو إس، على أن تتوفر لمستخدمي نظام أندرويد وسطح المكتب قريبًا.