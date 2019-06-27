Swiftkey قد يعاني في تنبأ النصوص قريباً بسبب Google

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Swiftkey احد افضل تطبيقات لوحة المفاتيح على اجهزة Android. التطبيق المميز للغاية في تنبئاته و تعمله لطريقة الكتابة الخاصة بك. هو من افضل التطبيقات فعلاً من ناحية التعلم و تتبع طريقة الكتابة. يمكن ان يتفوق على GBoard الخاص بـGoogle حتى. انا من المستخدمين الذين فضلوا Swiftkey بسبب قدرته العالية على التنبؤ و تتبع الكلمات التي اكتبها. و كان التطبيق يتعلم من اتصاله بحساباتك المختلفة طريقة كتابتك اكثر و اكثر. فكان Swiftkey مقترناً بحساب Google يتعلم من عدة اشياء محفوظة على حسابك كرسائل البريد الإلكتروني على سبيل المثال.

Google ستوقف اتصال Swiftkey

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وصل لمستخدمي Swiftkey بريد الكتروني من شركة Google في مفاده بأن التطبيق الشهير لن يستطيع الوصول الى معلومات معينة على حساب Google الخاص بك. ضمنهم رسائل البريد الإلكتروني المخزنة على حسابك. و ذلك بدءاً من يوم الخامس عشر من شهر يوليو للعام الحالي “2019”. و على فريق Swiftkey التواصل مع Google و اتباع سياسة الخصوصية و حفظ البيانات الخاصة بـGoogle اذا كانوا يريدون ان يظل التطبيق متصلاً بحساب Google. و قد بررت Google ذلك بأنها فعلت ذلك من اجل حماية خصوصية المستخدمين و بياناتهم.

ما المتوقع ان يحدث

بعد هذه الحركة من شركة Google يتوقع ان تحدث مشكلة في دقة توقعات الكلمات من تطبيق لوحة المفاتيح الشهير. مما قد يسبب مشكلة لدى بعض المستخدمين. ليس بشكل كبير. لكن فكرة ان التطبيق يتعلم من رسائل البريد الإلكتروني ستؤثر على دقة التوقعات بشكل ملحوظ و هو ما قد يضايق بعض المستخدمين. و كون ان هذه الخطوة من Google غير منطقية بشكل كبير. حيث انها لم تصرح اي من الإتفاقيات انتهكها Swiftkey و لم توضح. و المعلوم بأن التطبيق لم يطلب الا صلاحيات لتساعده على تأدية غرضه بكل دقة. و لم يطلب مثلاً صلاحيات تعديل و كتابة و ارسال رسائل بريد الكتروني. فالأمر ليس واضحاً من جانب شركة Google. و لكن حتى يوم الخامس عشر من يوليو يمكن ان يحدث الكثير و ان نجد اخباراً جديدة بهذا الشأن