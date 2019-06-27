تكنولوجيا: تطبيق YouTube يوفر الآن ميزة التحكم في محتوى الفيديو الخاص لكل مستخدم

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يدفع تطبيق YouTube ببعض التغييرات التي تقدم للمستخدمين ميزة التحكم بشكل أفضل في محتوى الفيديو الذي يظهر في الصفحة الرئيسية، أو الذي سيعرض لاحقاً، أو المحتوى المرشح للمستخدم، لدعم المستخدم في التحكم بفعالية أكثر في المحتوى الخاص به.

يدعم تطبيق اليوتيوب المستخدمين خلال الفترة القادمة بالتحكم بكفاءة أكثر في إختيار محتوى الفيديو المفضل والمتوقع أن يعرض في الصفحة الرئيسية للتطبيق، فعلى سبيل المثال يمكن للمستخدم الآن التصفح للبحث عن محتوى الفيديو المفضل من المحتوى الأكثر بحثاً، ومن ثم سيعتمد المحتوى الذي سيظهر في الصفحة الرئيسية لاحقاً على إختيارك.

أيضاً سيعمل التطبيق على عرض محتوى الفيديو من القنوات ذاتها، أو محتوى الفيديو الذي يرتبط بمحتوى أخر وقع عليه إختيارك سابقاً، أو قد يثير إهتمامك.

وتتوفر الميزة الجديدة في الصفحة الرئيسي لتطبيق اليوتيوب عند التمرير إلى أعلى، أو في ما يعرض لاحقاً عند التصفح، على أن تتاح الميزة عند التسجيل بحساب المستخدم في موقع اليوتيوب باللغة الإنجليزية، حيث يتم دفع الميزة في البداية لمستخدمي الأندوريد ومن ثم مستخدمي منصة iOS، كما تتاح مزيد من الإختيارات في اللغات لاحقاً أيضاً.

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أيضاً سيكون للمستخدم الآن حرية حذف القنوات المقترحة التي لا يرغب في متابعتها، وذلك عن طريق القائمة المكونة من ثلاثة نقاط أعلى محتوى الفيديو في الصفحة الرئيسية أو أعلى ما يعرض لاحقاً من محتوى الفيديو، ومن ثم يمكن للمستخدم إختيار عدم عرض مقترحات لهذه الفئة من القنوات فيما بعد، كما يمكنك العودة لمشاهدة هذه القنوات من جديد عند الإشتراك، أوزيارة الصفحة الخاصة بالقناة.

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