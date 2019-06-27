تكنولوجيا: جوجل تتيح الآن ميزة الحذف التلقائي لتاريخ موقع المستخدم

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت عملاق البحث اليوم في دفع ميزة جديدة تتيح من خلالها للمستخدمين إختيار الحذف التلقائي لسجل تاريخ موقع المستخدم.

تتيح شركة جوجل الآن للمستخدمين إختيار حفظ أو حذف سجل تاريخ الموقع من حساب المستخدم، حيث تتوفر الآن ميزة الحذف التلقائي لسجل تاريخ الموقع من حساب المستخدمين، كما تتيح للمستخدمين أيضاً الحذف التلقائي لسجل نشاط المستخدم في البحث والتصفح أيضاً.

ولقد تم دفع الميزة الجديدة للمستخدمين اليوم على منصتي الأندوريد وiOS، حيث تم الإعلان عن هذه الميزة للمرة الأولى خلال شهر مايو، واليوم يتم دفع الميزة بالفعل، حيث سيكون لدى المستخدم إختيار بحذف السجل بشكل تلقائي بعد 3 أو 18 شهر.

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ومن المقرر أن تتوفر الميزة الجديدة بشكل تدريجي لدى المستخدمين، حيث تظهر في حساب المستخدم في تبويب “نشاطي” عند توفر الميزة، ومنها يمكن للمستخدم إختيار الحذف التلقائي للسجل بعد 3 أو 18 شهر.

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