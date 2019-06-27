إنستاجرام تصر على أنها لا تقوم بالتجسس على مستخدميها

فاطمة أيت طالب - دبي - نحن على يقين من أن العديد منا مروا بتجارب غريبة ومخيفة قليلاً حيث نتحدث مع شخص ما حول شيء ما، لنكتشف إعلان لهذا الشيء الذي كنا نتحدث عنه عندما نقوم بفتح منصات التواصل الإجتماعي مثل إنستاجرام. يبدو الأمر وكأنه يتم التجسس علينا ويتم التنصت على محادثاتنا، أليس كذلك؟

في الأونة الأخيرة، أجرى الرئيس التنفيذي لشركة إنستاجرام، السيد Adam Mosseri مقابلة مع ” CBS This Morning ” حيث سأله المضيف Gayle King عما إذا كان تطبيق إنستاجرام يستمع إلى محادثاتنا أم لا، وهو السؤال الذي رد عليه السيد Adam Mosseri بالنفي مؤكدًا في نفس الوقت أن إنستاجرام لا تقوم بالتجسس على مستخدميها. بدلاً من ذلك، يقترح أنه يمكن أن يكون ذلك لا شعوريًا بحيث يمكنك البحث في الموضوع بالفعل، وبالتالي، تظهر تلك الإعلانات لك.

ووفقا للسيد Adam Mosseri، فقد صرح بالقول : ” هناك طريقتان يمكن أن يحدث بها ذلك. الطريقة الأولى تتمثل في الصدفة، في حين تتمثل الطريقة الثانية في ظهور محتوى معين في الإعلانات لأنك كنت تبحث وتتفاعل مع هذا النوع من المحتوى مؤخرًا. لذلك ربما أنت مهتم بالمطاعم وحملات الأغذية. شاهدت مطعمًا على الفيسبوك أو إنستاجرام وأنت معجب حقًا بذلك الشيء. هو على الحافة العلوية من العقل، ربما تكون غير واعي ومن ثم يطفو على السطح لاحقًا. أعتقد أن هذه الأشياء تحدث غالبًا بطريقة دقيقة جدًا “.

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ليست هذه هي المرة الأولى التي تنكر فيها إنستاجرام أو شركتها الأم، الفيسبوك، قيامها بالتجسس على مستخدميها من خلال الميكروفونات، على الرغم من أننا على يقين من أن القدرة الخارقة التي تتمتع بها على عرض إعلانات لأشياء كنا نتحدث عنها للتو تدفع العديد من الأشخاص للشك. وبالتالي، فربما لن تؤدي هذه التصريحات إلى إقناع العديد من المستخدمين بخلاف الإعتقاد السائد حاليًا.

في غضون ذلك، أصدر موقع BuzzFeed في العام الماضي مقطع فيديو إختبر فيه هذه النظرية حول ما إذا كانت هواتفنا تستمع إلينا، ويمكنكم مشاهدة هذا الفيديو من .