Oppo تعيد إختراع نظام الإتصال اللاسلكي Walkie-Talkie مع نظامها الجديد ” MeshTalk “

فاطمة أيت طالب - دبي - تتيح لنا هواتفنا الذكية هذه الأيام إجراء المكالمات عبر WiFi بالإضافة إلى استخدامها بشكل طبيعي عبر إتصال خلوي. ومع ذلك، يبقى الشيء السلبي في ذلك هو أننا سنحتاج إما للحصول على إشارة خلوية أو أن نكون متصلين بالإنترنت، على الرغم من أن هذا ليس صعبًا جدًا في هذا العصر الحديث.

ومع ذلك، ماذا لو كانت هناك حالة طوارئ؟ هذا شيء تريد شركة Oppo معالجته لأن الشركة قامت اليوم بالكشف عن بروتوكول إتصال جديد تُطلق عليه إسم MeshTalk. سيتيح هذا البروتوكول للمستخدمين التحدث مع بعضهم البعض على مسافة قدرها 3 كيلومترات في الهواء الطلق دون الحاجة إلى الشبكات الخلوية أو Bluetooth أو WiFi.

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ما يقوم به الهاتف هو أنه يعمل على إنشاء شبكة محلية خاصة تسمح للأجهزة بالتحدث مباشرة مع بعضها البعض دون الحاجة إلى أي شيء آخر. إذا بدا هذا مألوفًا، فذلك لأنه يشبه إلى حد ما أنظمة الإتصال اللاسلكي ( walkie-talkie ) التي تتيح للمستخدمين التواصل مع بعضهم البعض في ظل مسافة قصيرة.

صممت شركة Oppo أيضًا هذا البروتوكول بحيث يمكنه العمل في وضع التأهب لمدة 72 ساعة مما يعني أنه لا يزال قابلاً للإستخدام في حالة الطوارئ حتى إذا كانت الطاقة في بطارية هاتفك منخفضة. لسنا متأكدين مما إذا كان هذا البروتوكول سيكون حصريًا لهواتف Oppo أم لا، أو متى تخطط الشركة لطرحه، ولكن هو بالتأكيد يبدو مثيرًا للإهتمام.