شركة BMW تتطلع لإمتلاك 25 سيارة كهربائية بالكامل بحلول العام 2023

فاطمة أيت طالب - دبي - على غرار العديد من الشركات المنافسة، إحتضنت شركة BMW أيضًا مستقبل النقل الذي من شبه المؤكد أنه يشمل السيارات الكهربائية. تشتهر الشركة بأنها صنعت بعضًا من أفضل السيارات الرياضية التي تعمل بمحركات الديزل في السوق، ولكنها أيضًا إستثمرت بكثافة في قطاع السيارات الكهربائية. والآن، قالت شركة BMW أنها ستقوم بإطلاق 25 طراز من السيارات الكهربائية بحلول العام 2023.

هذه ليست هي المرة الأولى التي نسمع فيها هذا الهدف المتمثل في إطلاق 25 سيارة كهربائية من شركة BMW. ومع ذلك، فقد قامت هذه الشركة الألمانية العريقة في مجال صناعة السيارات بمراجعة جدولها الزمني. لقد توقعت سابقًا القيام بذلك بحلول العام 2025، ولكنها تقول الآن بأن هذا سيكون ممكنًا بحلول العام 2023، وهذا ما يؤكد في المقام الأول أن الشركة لا تشعر بالقلق بشأن الإنتقال إلى السيارات الكهربائية، على الأقل وفقا لرئيس قسم التكنولوجيا في شركة BMW، السيد Klaus Fröhlich.

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يرجع الكثير من الفضل في هذا إلى المعمارية المرنة التي تعمل عليها شركة BMW. تعني هذه المعمارية المرنة أنه يمكن إستخدام نفس الهيكل من أجل السيارات العاملة بالديزل، والسيارات الهجينة، وأيضًا من أجل السيارات الكهربائية بالكامل على نفس خط الإنتاج.

وعلاوة على ذلك، تقوم شركة BMW أيضًا ببناء مكوناتها الكهربائية الخاصة، لذلك لا يتعين عليها الإعتماد كثيرًا على سلسلة التوريد. سيكون الكثيرون مهتمين بالتأكيد بمعرفة ما إذا كانت شركة BMW ستحقق هدفها المتمثل في إمتلاك 25 سيارة كهربائية بحلول العام 2023 أم لا.