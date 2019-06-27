آبل تؤكد أنها قامت بالإستحواذ على شركة ناشئة متخصصة في تكنولوجيا القيادة الذاتية

فاطمة أيت طالب - دبي - ربما يكون الكثيرون على دراية بالفعل بحقيقة أن شركة آبل لديها قسم في الشركة يعمل على تطوير تكنولوجيا القيادة الذاتية. في الأونة الأخيرة، تردد أن الشركة تتطلع لتقليص حجم القسم من خلال تسريح الموظفين، ولكن يبدو أن هذا ليس هو الحال لأن شركة آبل أكدت لنا الآن أنها قامت بالإستحواذ على شركة ناشئة متخصصة في تطوير تكنولوجيا القيادة الذاتية.

الشركة المعنية هنا هي Drive.ai، وقد كشفت مؤخرًا لمسؤولي الدولة أنها ستقوم بتسريح 90 موظفًا كجزء من خطتها لإيقاف أعمالها. يبدو أن عملية الإستحواذ هذه تهدف في الأساس للحصول على المواهب التي كانت تعمل في شركة Drive.ai، لأنه وفقا لموقع Axios، فقد قامت شركة آبل بتوظيف العشرات من مهندسي العتاد والبرمجيات من شركة Drive.ai.

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وفي حالة إذا لم تسمع عن Drive.ai من قبل، فهي تهدف كجزء من مفهومها إلى تحويل السيارات الحالية إلى سيارات ذاتية القيادة. يمكن تحقيق ذلك من خلال ملحقات وأدوات يمكن تثبيتها في السيارات الحالية لتحويلها إلى سيارات ذاتية القيادة. ومن غير الواضح ما الذي ترغب شركة آبل في تحقيقه مع عملية الإستحواذ هذه، أو ما الذي تعتزم القيام به بتكنولوجيا القيادة الذاتية.

في حين أن الشركة إعترفت إلى حد ما بأنها تستكشف تكنولوجيا السيارات الذاتية القيادة، فلا يبدو أن أحدًا يعرف حقيقة ما يمكن أن تصبو إليه شركة آبل في النهاية. ربما يمكن أن ينتج عن ذلك معدات على شكل وحدات CarPlay أو ربما تتطلع شركة آبل إلى ترخيص تكنولوجيا القيادة الذاتية الخاصة بها للشركات المتخصصة في صناعة السيارات، أو ربما قد نرى سيارة ذاتية القيادة من الشركة، ولكن في جميع الحالات سيتعين علينا الإنتظار لنرى ما الذي سيحدث في نهاية المطاف.