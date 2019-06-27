Oppo تستعرض رسميًا أول كاميرا أمامية للهواتف الذكية يتم دمجها تحت الشاشة

فاطمة أيت طالب - دبي - ضمن فعاليات المؤتمر العالمي الآسيوي للجوال Asian MWC 2019 المنعقد حاليًا بالعاصمة الإقتصادية الصينية، شنغهاي، قامت شركة Oppo بإستعراض أول كاميرا أمامية للهواتف الذكية يتم تضمينها تحت الشاشة بعدما قامت بالتشويق لها في وقت سابق من هذا الشهر. ويسمح هذا الحل الجديد للشركة بإستخدام شاشة كاملة خالية من القطع أو الثقب في هواتفها الذكية لتعزيز تجربة مشاهدة المحتوى على أجهزتها المحمولة من دون الحاجة إلى زيادة حجم الإطار العلوي للشاشة.

لجعل هذه التكنولوجيا الجديدة تعمل، قامت شركة Oppo بإجراء بعض التعديلات على الشاشة والكاميرا. يتكون الجزء العلوي من الشاشة حيث تتواجد الكاميرا من مادة شفافة فريدة من نوعها مع إعادة تصميم بنية البكسلات لضمان النفاذية المثلى للضوء. تتميز الكاميرا أيضًا بأنها خاصة، فهي مزودة بفتحة كبيرة، ومستشعر كبير، وببكسلات أكبر حجمًا لمكافحة أي إنكسار للضوء.

عادة ما تلتقط الكاميرا صورًا عندما يصل الضوء للمستشعر عبر العدسات، ولكن وجود مادة صلبة في الأعلى قد يجعل الصورة ضبابية تمامًا. وقالت شركة Oppo أن هناك ثلاث خوارزميات لتحسين أداء الكاميرا دون تعريض أداء الشاشة للخطر.

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أول خوارزمية هي White Balance، وهي تعمل على موازنة اللون الأبيض من خلال تعديل ومعايرة اللون ضد أي مصادر ضوئية قد تعيق الصورة. ثم هناك خوارزمية HDR التي تقلل من التعرضات البارزة وتزيد من السطوع في الظل. أما بخصوص الخوارزمية الثالثة والتي تحمل إسم Haze Removal، فهي تعمل على مكافحة مشكلة إمتلاك مادة صلبة أعلى العدسة من خلال زيادة حدة الصورة.

وقالت شركة Oppo أنها ستقدم ” هاتفًا مستقبليًا، وخاليًا من القطع، وذو تصميم موحد، ومعترف به للغاية “، ولكنها ظلت صامتة بشأن المواصفات والأسعار والتوافر. كل ما قيل في البيان الصحفي هو أنه من المتوقع أن تشق هذه التكنولوجيا طريقها إلى الهواتف الذكية في المستقبل القريب. بعد كل شيء، جودة الصور الملتقطة بإستخدام هذه الكاميرا الآن أصبحت قريبة من درجة الكمال، ولكنها ليس مثالية بعد.