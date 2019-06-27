الحرارة تصل لـ47 في هذه المنطقة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس اليوم.. وتكشف موعد انكسار الموجة الحارة (بيان)

كتب: ضياء السقا
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس اليوم الخميس، معتدل على السواحل الشمالية شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارًا، لطيف ليلًا.
وقالت الأرصاد في بيان لها: "تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك".
بالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.
أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر، تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.
موعد انكسار الموجة الحارة
وفي سياق متصل، قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إن اليوم ذروة الارتفاع في درجات الحرارة، متوقعا أن تصل درجة الحرارة لـ 40 درجة مئوية على القاهرة، مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة من 25-30% وقت الذروة.
وأكد "شاهين"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباحك مصري" على فضائية "MBC مصر، أنه من المتوقع انكسار الموجة الحارة التي تشهدها البلاد غدا الجمعة.
نصيحة للجماهير
ونصحت الهيئة الجمبهور، الذي سيذهب لحضور مباريات أمم إفريقيا، باصطحاب غطاء واق للرأس في أثناء التوجه إلى الملاعب، والإكثار من تناول العصائر والمشروبات خاصة المياه، وارتداء الملابس القطنية.
ومن المتوقع أن أن تكون درجات الحرارة أعلى من المعدل الطبيعي، مع بدايات حلول فصل الصيف بقيم تتراوح ما بين 3 و4 درجات خلال ساعات النهار على كل الأنحاء.
3 نصائح عامة من الأرصاد:
1- نصحت الأرصاد المواطنين المتوجهين خلال هذه الفترة إلى السواحل الشمالية ومدن القناة ومحافظات الوجه البحري في الصباح توخى الحذر أثناء القيادة لانخفاض مستوى الرؤية على الطرق.
2- عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة بدون ارتداء واقى وغطاء للرأس.
3- زيادة معدلات شرب الماء طوال اليوم للحد من الشعور بالحر.
وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والكبرى المتوقعة اليوم:
القاهرة 26 40
شبين الكوم 25 40
طنطا 24 38
دمنهور 23 35
الإسكندرية 22 32
مطروح 23 31
بورسعيد 26 31
دمياط 25 30
الزقازيق 23 40
الاسماعيلية 22 40
السويس 23 39
العريش 24 35
شرم الشيخ 28 42
الغردقة 29 40
مرسى علم 30 40
الفيوم 26 40
بني سويف 27 41
المنيا 28 43
أسيوط 28 44
سوهاج 29 44
قنا 30 45
الأقصر 31 46
أسوان 32 47
كانت هذه تفاصيل خبر الحرارة تصل لـ47 في هذه المنطقة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس اليوم.. وتكشف موعد انكسار الموجة الحارة (بيان) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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