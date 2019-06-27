أوبو تعرض رسميًا أول كاميرا أمامية مخفية تحت الشاشة

عرضت شركة أوبو رسميًا – خلال مشاركتها في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية MWC 2019 في شنغهاي – تقنيتها الجديدة التي تسمح بوضع الكاميرا الأمامية “مخفيةً” تحت الشاشة؛ لتتمكن بذلك من تقديم شاشة تملأ الواجهة تمامًا.

وكانت الشركة الصينية قد كشفت عن التقنية مطلع شهر حزيران/ يونيو الجاري، وفي اليوم ذاته، كشفت مواطنتها شاومي عن تقنية مشابهة، ولكن الشركتين لم تُعلنا عن أي هاتف يتضمن هذه التقنية.

ووفقًا لموقع Engadget China الذي عاين التقنية في أحد النماذج الأولية، فإن الصورة التي تقدمها الكاميرا الأمامية المخفية لا ترقى إلى الكاميرا الأمامية الحالية، إذ إنها تأتي خلف شاشة LCD شفافة، قال الموقع إنها تختلف بشكل واضح نسبيًا عما حولها.

وكانت شركات عديدة قد لجأت إلى طرق إبداعية لتجنب نتوء الكاميرا الأمامية، الذي ظهر مع اتجاه معظم شركات الهواتف الذكية إلى تقديم شاشة تملأ الواجهة، وكان هو الحل الأنسب للحفاظ على الكاميرا الأمامية مع زيادة مساحة الشاشة.

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ولأن النتوء لم يلقَ استحسان كثير من المستخدمين، جاءت شركات – خاصةً الصينية منها – بتقنية الكاميرا الأمامية المنبثقة، ثم أعلنت الشركة التايوانية أسوس قبل بضعة أسابيع عن كاميرا قابلة للدوان تُستخدم خلفية وأمامية معًا، في هاتفها الأحدث (زنفون 6) ZenFone 6.

ولجأت شركات، مثل: فيفو ونوبيا، إلى إضافة شاشة ثانوية على ظهر الهاتف للاستغناء عن الكاميرا الأمامية بالكلية، والاستعاضة عنها بالكاميرا الخلفية، التي تُستخدم لالتقاط الصور الذاتية (سيلفي) بالاستعانة بالشاشة الثانوية.