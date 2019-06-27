سعر البيتكوين يواصل الارتفاع لأعلى مستوى منذ 18 شهرًا

قفزت قيمة العملة المشفرة البيتكوين اليوم الأربعاء إلى أعلى مستوى لها في 18 شهرًا، وهو الارتفاع الذي يعزوه المحللون إلى التجار القلقين الذي يبحثون عن الأمان في الاستثمارات البديلة، وإلى التوقعات بأن تتمكن عملة فيسبوك المرتقبة (ليبرا) Libra من جعل العملات المشفرة سائدة.

وبدأت قيمة أكبر عملة مشفرة في العالم تشهد ارتفاعًا سريعًا منذ شهر نيسان/ أبريل الماضي، إذ بلغت اليوم الأربعاء أكثر من 13,000 دولار أمريكي. وقد ارتفعت قيمة العملة بنسبة 240% منذ بداية العام الحالي، ومع ذلك فهي لا تزال دون أعلى مستوى لها بلغته حتى الآن، وهو زهاء 20,000 دولار أواخر عام 2017.

وحسب بورصة (بيتستامب) Bitstamp، فإن قيمة البيتكوين تشهد في هذه اللحظة 13,480 دولارًا أمريكيًا، وهو أعلى مستوى لها منذ شهر كانون الثاني/ يناير 2018.

وقالت شركة فيسبوك الأسبوع الماضي: إنها تعتزم إطلاق عملة مشفرة جديدة باسم (ليبرا) Libra، ومع ذلك، فقد أدى هذا الإعلان على الفور إلى أسئلة من المنظمين والسياسيين في جميع أنحاء العالم.