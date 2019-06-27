كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو-صور| “Lightyear One” أول سيارة كهربائية شمسية طويلة المدى في العالم

متابعة-سنيار: تعتبر سيارة “Lightyear One” أول سيارة كهربائية شمسية طويلة المدى في العالم.



يهدف شكلها المستطيل الأملس إلى “تحقيق أقصى استفادة من كل شعاع من أشعة الشمس”، حيث يتكون الغطاء والسقف من خمسة أمتار مربعة من الخلايا الشمسية المتكاملة التي تعمل على تحويل الطاقة الشمسية مباشرة إلى طاقة كهربائية، كما تضم المركبة بطارية يمكن شحنها كهربائيا.

وقد تأسست شركة “Lightyear” في عام 2016، وأحرزت تقدما سريعا على مدار عامين كاملين، وقد كشفت العلامة التجارية عن أول نموذج أولي، حيث تم بالفعل بيع أكثر من 100 سيارة ومن المقرر أن تدخل مرحلة الإنتاج في عام 2021.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة المصنعة، إن تصنيع هذه السيارة تأثر بالحاجة الملحة إلى الاستجابة للتغيرات المناخية، التي يشهدها العالم.

وأضاف ليكس هوفسولت: “تغير المناخ هو واحد من أكبر المشاكل التي واجهناها نحن البشر في تاريخنا. نشهد تطورا مخيفا، ولذلك قررنا أن نقوم بشيء مفيد لكوكبنا، من منطلقنا كمهندسين”.

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وأكد هوفسولت أن أول 100 وحدة من السيارة جرى حجزها بالفعل، مبينا أن الشركة قررت تصنيع 500 نسخة بشكل مبدئي، على أن تقرر فيما بعد إن كانت ستزيد في العملية الإنتاجية.

ولم تكشف الشركة تفاصيل أكثر عن السيارة، لكنها قالت إن سائقها سيكون قادرا على القيادة لمسافة تصل إلى 725 كيلومترا اعتمادا على عملية شحن واحدة فقط.

وتبلغ رسوم الحجز الخاص بالسيارة 119 ألف يورو (135 ألف دولار).