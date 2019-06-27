قالت شركة فيسبوك اليوم الأربعاء: إنها تعتزم قريبًا البدء في عرض الإعلانات في قسم (استكشف) Explore ضمن تطبيق مشاركة الصور والفيديو التابع لها: إنستاجرام، وذلك في مسعى منها للحصول على مزيد من الإيرادات من الخدمة التي استحوذت عليها قبل سنوات مقابل مليار دولار أمريكي.
وقالت فيسبوك في منشور على مدونة إنستاجرام الخاصة بالأعمال: “يعد (قسم) Explore من أفضل الأماكن حيث يمكن للناس الاستكشاف، والتسوق، والتواصل مع الناس، والشركات، وصناع المحتوى”.
وأشارت فيسبوك – التي استحوذت على شركة إنستاجرام في شهر نيسان/ أبريل 2012 – إلى أن أكثر من 50% من الحسابات على إنستاجرام؛ أي ما يعادل 500 مليون مستخدم، يتصفحون قسم (استكشف) كل شهر.
وأضافت الشركة أن 80% من المستخدمين يتابعون أحد الأنشطة التجارية على إنستاجرام، ويساعدهم قسم (استكشف) بالعثور على المزيد من الأنشطة التجارية، أو المنتجات، التي تهمهم.
موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن:
أما عن الإعلانات، فقد قالت فيسبوك: إنها سوف تبدأ عرض الإعلانات ضمن قسم (استكشف) خلال الأشهر المقبلة، وذلك على نحو تدريجي. وأوضحت أن الإعلانات سوف تظهر بشكل يشبه الإعلانات التي تظهر ضمن الصفحة الرئيسية لإنستاجرام.
كانت هذه تفاصيل خبر إنستاجرام تعتزم عرض الإعلانات ضمن قسم استكشف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على البوابة العربية للأخبار التقنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.