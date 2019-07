تكنولوجيا: UBISOFT تطلق النسخة المحدّثة من دوري TOM CLANCY’S RAINBOW SIX PRO برعاية أجهزة “بريداتور” من آيسر‎

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت Ubisoft عن عقد اتفاقية الرعاية الأكبر والأهم في تاريخها، والتي ستصبح بموجبها آيسر الراعي الرسمي لدوري “Rainbow Six® Pro”. وتعاقدت شركة النشر وتطوير ألعاب الفيديو الفرنسية الشهيرة مع علامة “بريداتور” من آيسر في جميع أنحاء أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ وأمريكا اللاتينية. وتمتد هذه الشراكة، التي ستنطلق بالتزامن مع طرح الموسم العاشر من دوري “Rainbow Six Pro” للمحترفين، من يونيو 2019 إلى نوفمبر 2020.

وستكون علامة “بريداتور” من آيسر التي ارتبط اسمها بالرياضات الإلكترونية التنافسية على مدى السنوات السابقة، الراعي الرسمي لأجهزة الحاسوب الشخصي والشاشات في دوري Rainbow Six Pro، وذلك اعتباراً من الموسم العاشر لهذا الدوري، ومنافسات Six Major Raleigh التي أعلن عنها هذا الصيف. وتقدم آيسر بموجب هذه الرعاية مجموعة من أجهزة الألعاب التي تتميز بأدائها العالي من أجل دعم اللاعبين المتخصصين والمحترفين ، ومنحهم الفرصة لتوظيف أعلى مستوى ممكن من مهاراتهم خلال الدوري والمنافسات. كما ستزود آيسر فرق المحترفين بأجهزة الحاسوب المكتبي والحاسوب المحمول وشاشات عرض بريداتور خلال عمليات التحضير للمنافسة والمباريات الرسمية غير المتصلة بالإنترنت. كما ستعمل آيسر على توفير الدعم للهواة ومشجّعي الألعاب الإلكترونية من خلال إتاحة الفرصة لهم للدخول إلى الموقع عبر منصات مجهزة بالكامل والتي تتميز بأدائها العالي ليكونوا أول من يتعرف على لعبة Rainbow Six Siege الجديدة.

وتشتمل هذه الشراكة التاريخية بين الطرفين على تقديم الدوري والترويج له بشكل مشترك، مع دعوة عشاق اللعب للمشاركة في منافسات عالمية دون مقابل، إضافة إلى تحدٍ استثنائي في هذه اللعبة والذي يمنح اللاعبين فرصة التعرف على جهاز استثنائي من “بريداتور”. كما إن عشاق الألعاب الإلكترونية مدعوون أيضاً لمشاهدة عروض البث ومتابعة صفحات Rainbow Six وصفحات أجهزة آيسر بريداتور على وسائل التواصل الاجتماعي للحصول على آخر الأخبار و أبرز ملامح المنافسة والاشتراك في الرهانات.

تستقطب لعبة Rainbow Six Siege إهتمام ومشاركة أكثر من 45 مليون لاعب من جميع أنحاء العالم، بينما يواصل مجتمع عشاق هذه الرياضة الإلكترونية نموه بشكل مستمر. وقد شهدت بطولة Six Invitational التي أقيمت في شهر فبراير الماضي زيادة ملحوظة في نسبة المشاركة بلغت 31% من زمن المشاهدة على مدار الأسبوع مقارنة بنسخة عام 2018.

وقال فينسنت لين، نائب الرئيس المساعد لشؤون تسويق المنتجات والتخطيط في آيسر: “إن توحيد الجهود مع Ubisoft يمثل حقبة جديدة من شأنها تعزيز دور آيسر في توسيع نطاق الرياضات الإلكترونية حول العالم. دوري Rainbow Six هو منافسة أسطورية، ونحن سعداء بنقل اللاعبين إلى ذروة التنافس فيما بينهم بفضل أداء أجهزة الحواسيب الشخصية وشاشات عرض بريداتور”.

وقال جيفري ساردن، نائب الرئيس الأول للمبيعات والتسويق في Ubisoft أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا: “إن عقد الشراكة مع شركة آيسر الخبيرة في مجال الرياضات الإلكترونية وتقنياتها يعزز ثقتنا بنجاح دوري Rainbow Six سواء اليوم أو في المستقبل، لأن هذا الدوري يواصل انتشاره وتطوره”.

وبالتوازي مع هذه الشراكة الجديدة، عادت منافسات دوريRainbow Six Pro مع مجموعة من التعديلات الجديدة التي تم إدخالها والتي تشمل:

جدول محدّث يشمل يومي لعب أسبوعياً لكل منطقة من المناطق الأربعة: أمريكا الشمالية، وأوروبا، وآسيا والمحيط الهادئ، وأمريكا اللاتينية

تحديث مجموعة الخرائط التي تتيح للاعبين المحترفين عرض مهاراتهم في أكثر المجتمعات تنافسية

إزالة خاصية التراجع التلقائي من أجل زيادة مستوى القدرة التنافسية ضمن منافسات Rainbow Six

زيادة قيمة الجوائز لموسم دوري المحترفين، حيث تصل قيمة الجوائز الآن إلى 626.000 دولار (بما في ذلك التصفيات)

والعديد من التعديلات الأخرى …

يمكن الاطلاع على تفاصيل التغيرات التي أدخلت على الموسم العاشر من دوريRainbow Six Pro هنا.

