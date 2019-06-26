تكنولوجيا: إنخفاض مبيعات الأيفون يؤدي إلى عقوبات من سامسونج بقيمة 170 مليون دولار على ابل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - حددت العملاق الكوري سامسونج عقوبات على شركة ابل بقيمة تتخطى 170 مليون دولار، وذلك نتيجة لإنخفاض مبيعات هواتف الأيفون المميزة بشاشة OLED من سامسونج.

أكدت أخبار ET مؤخراً على أن سامسونج قد فرضت عقوبة على شركة ابل تتخطى 170 مليون دولار نتيجة لإنخفاض مبيعات هواتف الأيفون المميزة بشاشات الشركة بتقنية OLED.

وتشير التسريبات إلى أن شركة ابل لن تتخذ خطوات لدفع هذه الغرامة بشكل نقدي للعملاق الكوري، إلا أنها ستلجأ لإعطاء شركة Samsung Display أوامر توريد تعادل قيمة الغرامات المستحقة على الشركة.

ولقد حصلت شركة سامسونج بالفعل خلال الفترة الماضية على عقود حصرية لتوريد شاشات OLED لسلسلة هواتف iPhone X، نظراً لقدرة العملاق الكوري على تنفيذ عقود التوريد الخاصة بشاشات OLED على أكمل وجه مقارنة بالشركات المنافسة، حيث تملك المنشآت والتقنية الصناعية المطلوبة لتصنيع لوحات OLED.

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يذكر أن شركة ابل تفضل غالباً الإعتماد على أكثر من مورد لتصنيع تكوينات الأجهزة الخاصة بالشركة، إلا أن بعض العقبات التي واجهت شركة ابل في البداية أدت إلى إعتمادها بشكل كامل على سامسونج، حيث قامت الشركة بدفع 2.7 مليار دولار لشركة LG لتصنيع شاشات OLED، إلا أن LG قامت بغلق أحد منشآتها الصناعية مما أدى إلى إيقاف الإنتاج.

أيضاً لا يختلف الحال مع Japan Display التي تواجه أيضاً بعض العقبات في الفترة الأخيرة قد تدفعها للإنسحاب من توريد شاشات OLED لساعات ابل الذكية.

لذا تبقى العلاقة بين شركة ابل وسامسونج متغيرة في النهاية بين تنافس في الأسواق في بعض الأحيان ومصالح مشتركة في البعض الأخر.

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