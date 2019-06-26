مايكروسوفت تعلن عن OneDrive Personal Vault

أعلنت مايكروسوفت اليوم عن (OneDrive Personal Vault)، وهي طبقة أمان جديدة لحماية الملفات الحساسة والمهمة، والتي من المفترض طرحها قريبًا على الويب وأندرويد وآي أو إس وويندوز 10 في أستراليا ونيوزيلندا وكندا، على أن تكون متاحة عالميًا بحلول نهاية العام.

وتُعد (Personal Vault) بمثابة منطقة محمية ضمن ون درايف (OneDrive) لا يمكن الوصول إليها إلا من خلال تطبيق (Microsoft Authenticator) أو التحقق من الهوية من خلال بصمة الأصابع أو الوجه أو رمز (PIN) أو الرمز المرسل إلى المستخدم عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل القصيرة.

وتتصور مايكروسوفت أن يحفظ مستخدمو ون درايف مستندات السفر والهوية والسيارة والمنزل والتأمين في (Personal Vault).

ويمكن استخدام تطبيق ون درايف للأجهزة المحمولة من أجل مسح المستندات ضوئيًا أو التقاط الصور أو تصوير الفيديو مباشرة في (Personal Vault)، والاحتفاظ بهذه العناصر خارج المناطق الأقل أمانًا مثل تطبيق الاستديو.

وتزامن ون درايف – على أجهزة الحاسب العاملة بنظام التشغيل ويندوز 10 – ملفات (Personal Vault) مع منطقة مشفرة باستخدام ميزة (Bitlocker) على القرص الصلب المحلي.

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وتُقفل (Personal Vault) بشكل تلقائي بعد فترة قصيرة من عدم النشاط، حيث إن الإعدادات الافتراضية هي 3 دقائق في تطبيق الهاتف المحمول و 20 دقيقة في تطبيق (Sync Client) وعلى (OneDrive.com)، ويمكنك ضبط الأوقات كما تريد.

وفي حال كنت تستخدم خطة ون درايف المجانية، فإن (Personal Vault) تتيح لك تخزين ما يصل إلى ثلاث ملفات فقط، وذلك حسبما صرح متحدث باسم مايكروسوفت، بينما يمكن لمشتركي (Office 365) تخزين أكبر عدد ممكن من الملفات التي يريدونها في (Personal Vault).

ويقول سيث باتون Seth Patton، مدير تسويق منتجات (Office 365) من مايكروسوفت: إن الغرض من هذه الميزة هو المساعدة في التمييز بين ون درايف من مايكروسوفت وبين المنافسين مثل جوجل درايف وآبل آيكلاود، والتي لا تقدم حتى الآن مجلدًا فرديًا يمكن قفله بهذه الطريقة.

وبالإضافة إلى الإعلان عن (OneDrive Personal Vault)، فقد زادت الشركة سعة أرخص خطة تخزين في خدمتها السحابية – بسعر دولارين شهريًا – من 50 جيجابايت إلى 100 جيجابايت دون أي تكلفة إضافية، ومن المفترض طرح الخطة الجديدة قريبًا.

كما يحصل مشتركو (Office 365) على خيارات تخزين جديدة، إذ تبدأ اشتراكات (Office 365) من 1 تيرابايت في ون درايف، ويمكن في الأشهر المقبلة الحصول على 200 جيجابايت إضافية بمعدل دولارين شهريًا، وتصل إلى 1 تيرابايت إضافية مقابل 10 دولارات شهريًا.