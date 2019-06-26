أفضل لابتوب للطلبة الذين يحبون ألعابهم

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دائماً هناك لابتوب للطلبة ، من النادر في هذه الأيام أن تجد طالباً لا يمتلك لابتوب أو لا يحتاج إلى جهاز لابتوب محمول يقوم بالعمل عليه وتقديم أبحاثه ومناقشاته عليه وبحسب كل نوع من الدراسة ستجد أن لكل طالب إحتياجات خاصة له.

فإن كان الطالب في واحدة من الكليات الهندسية فإنه سيحتاج إلى جهاز ذو عتاد قوي ليتمكن من العمل مع البرامج الهندسية الثقيلة والتي تطلب الكثير من القوة العتادية وإن كان الطالب في أحد الكليات الفنية فستجده يحتاج إلى لابتوب يتعامل مع البرامج الفنية بطريقة أفضل ويفيده أكثر والبعض يحتاج لابتوب للطلبة ليقوموا بأعمال مكتبية عادية.

ولكن هناك دائماً شيئ واحد يجمع بين كل هذه الإستخدامات وبين كل الأنواع المختلفة من الطلبة، وهو الطالب الذي يحب الألعاب الإلكترونية ويستمتع بممارستها وهو الطالب الذي سنتحدث معه اليوم وسنقدم له لابتوب مزود ببطاقات Nvidia Gtx 16 .

لابتوب للطلبة بشكل عصري ومميزات قوية :

هناك مشكلة تعاني منها الابتوبات ذات المواصفات القوية وهو أنها وفالعادة تكون سيئة الشكل وغير جذابة كما أنها دائماً وبشكل شبه عام تكون ثقيلة لدرجة أنك قد تشعر بالألم من حمل الجهاز على ظهرك طوال اليوم، وهذا هي واحدة من النقاط المميزة مع أجهزة لابتوبات GTx 16 .

تعتمد نفيديا في تصميم البطاقات الرسومية الخاصة بالابتوب على تقنية جديدة تدعى Max-Q إقتبستها من طرق تصميم الطائرات لتصبح البطاقة خفيفة وصغيرة الحجم بالإضافة إلى كونها تعمل بأقل صوت ممكن وأعلى أداء ممكن لها في ظروف المساحة الضيقة والظروف المختلفة، لذا لن تحتاج بعد اليوم للإختيار يبن لابتوب بشكل جميل وعصري وآخر قوي في العتاد.

تأتي لابتوبات Gtx 16 في مختلف الأشكال والأحجام والمواصفات والأسعار لجميع الفئات وجميع المستخدمين مهما كانوا يفضلون إستخدامها فيه، وكل هذا يأتي دون التضحية بالبطاقة الرسومية وهي المكون الأهم في تركيب الابتوب والذي يسمح له بأن يتمكن من تشغيل الألعاب المختلفة بقوة وبأداء أفضل.

منصة واحدة محمولة تجمع بين أكثر من إستخدام :

بسبب وجود بطاقة رسومية قوية فالابتوب فأن جميع المواصفات التي سيأتي بها سواءً كانت معالج مركزي أو ذواكر وصول عشوائي أو غيرها من الأمور ستكون قوية وأفضل من مثيلتها لذلك تصبح أجهزة الابتوب المزودة ببطاقات Gtx 16 منصة مثالية تجمع بين جميع الأمور والهوايات المختلفة للطلبة.

مع هذه الأجهزة لن يحتاج الطالب مجدداً لشراء جهاز كونسول منزلي مخصص للألعاب وجهاز آخر مخصص للعمل وعندما يقرر الذهاب في أجازة ما أو الإنتقال إلى سكن جديد – وهو ما يقوم به الطلبة دائماً وبشكل مستمر- فإنه لن يحتاج إلى نقل أكثر من جهاز واحد محمول وخفيف.

مواصفات الأجهزة تجعلها مناسبة لجميع الأعمال التي يمكنك أن تتوقعها بدايةً من العمل مع البرامج الهندسية وبرامج البرمجة ومحاكاة الأنظمة المختلفة إلى مشاهدة الفيديوهات وإنتاجها والعمل مع الفيديوهات والصور بإختلاف أنوعها والتعديل عليها بالإضافة طبعاً إلى الإستمتاع بأحدث الألعاب بأفضل أداء ممكن وكل هذا من خلال جهاز واحد فقط.

على عكس منصات الكونسول المنزلي لن يحتاج الطالب لنقل وحمل أكثر من جهاز واحد، فلو رغب في نقل الكونسول المنزلي ستجده يحتاج إلى نقل شاشة التلفاز معه عندما يتحرك بالإضافة إلى نقل المنصة والبحث عن مكان مناسب، ولهذا يطلق على هذه المنصات كونسول منزلي، على عكس جهاز الابتوب المحمول الذي يمكنه أخذه وحمله في أي مكان والتوجه إلى أي مكان بالجهاز دون الحاجة إلى تكبد عناء النقل وغيره من الأمور.

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جيل أحدث بأفضل تقنية من نفيديا :

في الحقيقة تتواجد الأجهزة المحمولة المزودة ببطاقات نفيديا منذ زمن طويل بدايةً من جيل GT 850 وإنتهاءً بأحدث أجيال الشركة وهو GTx 16 ولكن يوفر لك جيل GTX 16 ميزة غير موجودة في الأجيال السابقة حتى من نفيديا.

فمع جيل GTX 16 أصبح من الممكن تصميم منصة ألعاب مناسبة ومحمولة بسهولة دون تكبد عناء التنقل من مكان لمكان بمنصة ثقيلة وجهاز لابتوب محمول ثقيل للغاية ينتج الكثير من الحرارة والضوضاء اصبحت الأجهزة أخف كثيراً في الحجم وأصبح من السهل التنقل بها دون الإحساس بأي مشاكل أو التسبب في أي إزعاج في أي مكان تنتقل بيه بالجهاز مما يجعل الأجهزة المحمولة المزودة ببطاقات GTX 16 مناسبة جداً للسكن الجماعي والسكن الجامعي المشترك .

أمثلة للشراء لأجهزة لابتوب للطلبة :

تتميز أجهزة الابتوب المحمولة من عائلة GTX 16 أنها مناسبة في السعر ومنخفضة في التكاليف مقارنة ً بالأجهزة القديمة أو الأجهزة المحمولة ببطاقات أخرى وتتمكن الأجهزة من تحقيق معادلة السعر مقابل الأداء بسهولة للغاية دون أي معوقات.

أما عن أفضل أجهزة لابتوب للطلبة يمكن شراءها فإليكم أفضل 3 ترشيحات نراها من وجهة نظرنا :

إن كنت تبحث عن جهاز بشكل عصري للغاية مصنع من مواد مناسبة للغاية ومقاومة لمختلف الظروف بالإضافة إلى شاشة مميزة وحجم منخفض فإن جهاز Gigabyte Aero 15 هو الجهاز المناسب لك مع شاشة بحجم 15 بوصة رفيعة الحواف وبطاقة رسومية GTX 1660ti تقدم افضل أداء متوقع من جهاز بمثل هذا السعر حيث يبلغ سعره 1700 دولار تقريباً ويمكنك طلبه من هنا .

أما إن تبحث عن لابتوب عصري في التصميم أيضاً ومزود بمعالج مركزي من AMD تحديداً Ryzen 7 وبطاقة رسومية GTX 1660ti فإن أفضل جهاز يمكنك أن تشتريه هو Asus ROG Zephyrus G بشاشة بحجم 15.6 وشاشة بحجم 15.6 بوصة من نوع IPS من خلال هذا الرابط .

وإذا أردنا أن نبحث عن جهاز ببطاقة رسومية GTX 1650 فإن واحد من أفضل الأجهزة في هذا المجال هو AORUS 5

الذي يتوفر في أكثر من سعر وأكثر من شكل وتجميع مواصفات جميعهاً مبنية حول بطاقات GTX 1650 ومعالجات Core I7 ليقدم واحد من أفضل تجارب الألعاب على الإطلاق على شاشة 144hz من هنا .

أما إن لم يكن المعالج في إهتماماتك وكنت تبحث عن بعض التوفير فالأموال فأنصح وبشدة بجهاز MSI Gf63 النحيف بالحواف النحيفة، يأتي الجهاز بمعالج Core I5-8300H وبطاقة رسومية GTX 1650 بسعر 720 دولار تقريباً من خلال هذا الرابط.