تكنولوجيا: هواوي توفر تحديث EMUI 9.1 لمستخدمي سلسلة هواتف EMUI 9.1 Upgrade for HUAWEI Mate 20

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة هواوي، عملاق التكنولوجيا العالمي، عن إطلاق تحديث EMUI 9.1 الجديد لهواتف HUAWEI Mate 20 وMate 20 Pro وMate 20 X وPorsche Design Mate

20 RS، ويمكن لمستخدمي هذه الطرازات الرئيسية الأربعة التسجيل حالياً للحصول على التحديث الجديد.

ويتميز تحديث EMUI 9.1 باشتماله على نظام EROFS الموسّع والمطوّر للملفات القابلة للقراءة، والذي يمتاز بقدراته

المُحسّنة لضغط الملفات، وأداء أفضل وأسرع بنسبة 20٪ في القراءة العشوائية. كما ويتضمّن تحديثEMUI 9.1 الجديد

ترقية وحدة معالجة الرسوميات السريعة والحديثة GPU Turbo إلى الإصدار 3.0، وهو ما سيضمن دعم استخدام 25 لعبة

مختلفة، وتحسين الأداء بشكل لافت وتقليل استهلاك البطارية، وبالتالي تقديم تجربة ألعابٍ أكثر استقراراً وبمعدل إطارات

أعلى وأكثر تناسقًا وكفاءة. كما ويتيح تحديث EMUI 9.1 استخدام نمط تصوير القمر ’مون مود‘ (moon mode) في

هواتف Mate 20 Pro وMate 20 X، مما يضمن للمستخدمين التقاط صورٍ أفضل للقمر بالاعتماد على خاصيّة التقريب

الفائقة لكاميرات ’لايكا‘ الثلاثية. إلى جانب ذلك، سيتضمّن التحديث خاصية "تخصيص مقاطع فيديو للمكالمات الواردة"، والتي

ستحل مكان نغمة الرنين التقليدية. حيث يمكن للمستخدمين اختيار مقاطع الفيديو وتخصيصها كرنة لجهات الاتصال المختلفة

ليتم عرضها عند تلقي المكالمات.

سجّل الآن للحصول على تحديث EMUI 9.1 الجديد!

يتوفر تحديث EMUI 9.1 الجديد لهواتف Huawei Mate 20 وMate 20 Pro وMate 20 X وPorsche

Design Mate 20 RS؛ وسيكون متاحاً للطرازات الأخرى قريباً، حيث ستعلن هواوي عنه فور إصداره.

قبل تثبيت التحديث الجديد، يرجى قراءة الاحتياطات التالية:

1. بعض تطبيقات الأطراف الثالثة لا تتوافق مع نظام التشغيل Android 9.0، وقد لا تعمل بشكل صحيح بعد تثبيت

التحديث الجديد. إذ قد يُصادف المستخدم حدوث حالات جمود وتوقف عن العمل أو استهلاك البطارية بشكلٍ أسرع. ويمكن

تلافي هذه المشكلات عبر تحديث جميع التطبيقات عبر متجر Google Play.

2. تأكد من أن هاتفك يتمتّع بكامل صلاحيات المستخدم الأساسية

3. يجب توافر مساحة تخزين داخلية لا تقل عن 6 جيجابايت، وإلا لن يتم تثبيت التحديث الجديد بنجاح. ولمعرفة حجم مساحة

التخزين المتبقية على هاتفك الذكي، يرجى الانتقال إلى: الإعدادات> التخزين.

4. يجب التأكد بأن الإصدار الحالي للهاتف الذكي هو إصدار أساسي (إصدار البرنامج الأصلي). (لمعرفة نسخة نظام EMUI

الموجودة حالياً على هاتفكم الذكي، يرجى اتباع الخطوات التالية: الانتقال إلى الإعدادات> النظام> حول الهاتف. وفي حال لم

تكن واجهة EMUI تعمل بإصدارٍ أساسي في هاتفك الذكي، فيجب تحديثها من خلال الانتقال إلى الإعدادات> النظام> تحديث

البرنامج> التحقق من التحديثات.)

والجدير بالذكر أن هذا التحديث سيتوفر لهواتف Porsche Design Mate 20 RS و Mate 20 و Mate 20 Pro

وMate 20 X و Nova 3e و P Smart و Y9 2018 في يونيو الجاري، ولهواتف P20 و P20 Pro و

Porsche Design Mate RS و Mate 10 و Mate 10 Pro و Y6 Prime 2019 و Nova 4 و Nova 3

خلال يوليو المقبل، ولهواتف P10 و P10 Plus و Porsche Design Mate 9 وMate 9 وMate 9 Pro و

Nova 3i وP30 Lite و Y9 Prime 2019 وY9 2019 و Y5 2019 في أغسطس المقبل.

إذا كان هاتفك الذكي هو أحد الهواتف المذكورة أعلاه، فيمكن استخدام تطبيق HiCare للتسجيل والحصول على التحديث

والاستمتاع بتجربة نظام EMUI 9.1 الجديد.

Press Release

خطوات التحديث عبر التطبيق:

تطبيق HiCare  تطبيق

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معلومات أساسية حول تحديث EMUI 9.1

نظام EMUI 9.1: استمتع بحياة عالية الجودة

في ضوء التقارب الكبير بين الحياة الرقمية والواقعية، بات المستخدمون يتوقعون من الهواتف الذكية وأنظمة تشغيلها تزويدهم

بتجربة متخصصة وعالية الكفاءة وتواكب تفضيلاتهم. ويتميز تحديث EMUI 9.1 بموضوعات وأيقونات تم إعادة تصميمها

بشكلٍ مُبتكر، بالإضافة إلى الأداء المُحسَّن، والتقنيات المتطورة، وهو ما يقدّم للمستخدمين تجربة فريدة وعالية الجودة، تناسب

جميع سيناريوهات التشغيل بالاعتماد على إمكانيات الذكاء الاصطناعي.

تكنولوجيا متطورة ومتعددة الأجيال

1. نظام قراءة ملفات EROFS الجديد

تواصل هواوي ابتكاراتها في مجال أنظمة تشغيل الهواتف الذكية، حيث تعمل على تحسين نظام التشغيل Android بشكلٍ

تدريجي لضمان أفضل مستويات الأداء للمستخدمين. فخلال عام 2016، أعلنت هواوي عن تصميم نظام الملفات F2FS

الذي حلّ مكان نظام EXT4 في نظام EMUI 5.1 الذي تم إصداره بالتزامن مع إطلاق سلسلة هواتف Huawei Mate

9. وقد ساهم نظام الملفات F2FS في تحسين سرعة الاستجابة بنسبة 20٪. ويعد نظام الملفات EXT4 التقليدي والمُستخدم

في نظام التشغيل ’لينوكس كيرنيل‘ خياراً مناسباً للأقراص الصلبة الميكانيكية القديمة، بينما تم تصميم نظام الملفات F2FS

خصيصاً لذواكر الفلاش؛ ليضمن الأداء الممتاز للقراءة والكتابة لذاكرة الفلاش حتى بعد مرور فترة طويلة.

يقوم نظام قراءة الملفات F2FS بتغيير تجزئة مساحة التخزين (أي ما يعادل القرص D في أجهزة الكمبيوتر) لنظام التشغيل

Android. وبالنسبة لتحديث EMUI 9.1 الجديد، فقد واصلت هواوي العمل على تطوير نظام الملفات مرة أخرى، لتصبح

أول من استخدم نظام EROFS في تقسيم مساحة ذاكرة النظام (أي ما يعادل القرص C في أجهزة الكمبيوتر). ويضمن هذا

التغيير تقديم التحسينات التالية على صعيد أداء الهواتف الذكية:

 أداء أعلى للقراءة العشوائية بنسبة 20٪ كحدٍ متوسط، وبنسبة 300% كحدٍ أقصى.

 سرعة أكبر في تشغيل التطبيقات- سرعة أعلى بنسبة 10٪ في سيناريوهات تشغيل كثيفة الأداء والرسوميات.

 توفير مساحة تخزين إضافية: ذاكرة الوصول العشوائي للنظام تشغل مساحة لا تتجاوز 2 جيجابايت

 تلافي مشكلة جمود إطارات الصورة الناتجة عن قراءة البيانات تكرار وإلغاء ضغط الملفات، وذلك عندما تكون

الذاكرة غير كافية.

 مستويات إضافية من الأمان: تم تصميم نظام EROFS للقراءة فقط؛ ولا يمكن إعادة توزيع مساحة تخزين النظام

من قبل طرف ثالث، وهو ما يضمن المزيد من الأمان في الاستخدام.

2. وحدة معالجة الرسوميات GPU Turbo 3.0 لتجربة ألعاب مذهلة

تُعتبر سلسلة هواتف P30 الأولى من نوعها التي تدعم وحدة معالجة الرسوميات السريعة والحديثة GPU Turbo 3.0،

والتي يمكنها تحسين تجربة الألعاب بشكلٍ كبير، ودعم تشغيل 25 من الألعاب الشهيرة، بالإضافة إلى مواكبة متطلبات عشّاق

الألعاب المتنامية. كما وتدعم هذه الوحدة تشغيل الألعاب عبر الإنترنت بإطارات شبه كاملة. ومن جهة ثانية، تعمل خاصية

جدولة الصور المدعومة بالذكاء الاصطناعي على تنعيم الحواف الحادة في الصور، وتحسين مستوى الوضوح في البيئات

المظلمة، بالإضافة إلى إضفاء تفاصيل نابضة بالحيوية على الرسوميات، وتحسين التجربة البصرية لمستخدمي الألعاب.

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