تكنولوجيا: تسريبات مصورة لصندوق تغليف Mi CC9 مع نماذج لصور السيلفي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تتوالى التسريبات حول إصدار شاومي المرتقب Mi CC9، حيث كشفت أحدث التسريبات المصورة عن صندوق التغليف الخاص بالهاتف، مع نماذج لصور الكاميرة الأمامية في هاتف Mi CC9.

يأتي صندوق التغليف الخاصة بهاتف Mi CC9 بتصميم مشرق مع ألوان أكثر، وهو تصميم يختلف عن التصاميم المميزة لصندوق التغليف المقدم من شاومي غالباً، كما تظهر بعض العبارات على صندوق التغليف التي تشير إلى أن هاتف Mi CC9 هو “أحد الهواتف الممتعة والتي صممت لمحبي المرح”.

أيضاً يشمل صندوق هاتف Mi CC9 مواصفات الهاتف التي كشف عنها في إعلانات تشويقية متتابعة حتى الآن، والتي يأتي من بينها إعدادات ثلاثية للكاميرة الخلفية مع مستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل، كما تأتي كاميرة السيلفي بدقة 32 ميجا بيكسل.

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من جانب أخر كشف عن النماذج الأولى لصور السيلفي الخاصة بهاتف Mi CC9، والتي إستعرضت كفاءة التصوير بالكاميرة الأمامية للهاتف.

يذكر أن مؤتمر Mi CC9 ينطلق في 2 من يوليو المقبل في الصين، لتقدم العملاق الصيني علامة تجارية جديدة تستهدف بها الشباب مع مميزات أكثر في التصوير.

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