الهاتف Lenovo Z6 سيضم المعالج Snapdragon 730، وبطارية بسعة 4000mAh

فاطمة أيت طالب - دبي - كشفت شركة Lenovo النقاب عن الهاتف Lenovo Z6 Pro في شهر أبريل الماضي، وقامت بعد ذلك بالكشف عن الهاتف Lenovo Z6 Youth Edition في شهر مايو. وستقوم الشركة الصينية في المستقبل القريب بإضافة الهاتف Lenovo Z6 إلى التشكيلة. وكشف لنا نائب رئيس شركة Lenovo، السيد Chang Cheng مؤخرًا أن الهاتف Lenovo Z6 المنتظر سيضم المعالج Snapdragon 730، واليوم أصبحنا نعلم كذلك بأن هذا الهاتف سيأتي كذلك مع بطارية بسعة 4000mAh.
ستدعم هذه البطارية التي تبلغ سعتها 4000mAh الشحن السريع 15W Quick Charge 3.0، وستأتي مع شاحن بقوة 18W في العلبة. هذا يعيدنا بالذاكرة إلى الهاتف Lenovo Z6 Pro الذي يأتي مع شاحن بقوة 27W، على الرغم من أنه لا يدعم الشحن السريع سوى بقوة 18W، ونحن لا نزال غير متأكدين من السبب وراء ذلك.
وفي كلتا الحالتين، يعد الهاتف Lenovo Z6 بنحو 395 ساعة من التأهب أو 38 ساعة من المكالمات أو 26 ساعة من مشاهدة الفيديوهات، أو 16 ساعة من اللعب المتواصل على الهاتف.
تقول شركة Lenovo كذلك بأنك ستحصل على ساعتين من اللعب بعد 15 دقيقة من الشحن. إلى جانب ذلك، مع تشغيل وضع توفير الطاقة، سيكون إستهلاك البطارية في الليل أقل من 3%. عمومًا، ينبغي أن تظهر المزيد من التفاصيل حول الهاتف Lenovo Z6 في المستقبل القريب.
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