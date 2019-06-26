فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة HMD Global Oy بإصدار تحديث Android 9 Pie للهاتف Nokia 3 في وقت سابق من هذا الشهر، والآن تعمل الشركة الفنلندية على إصدار تحديث Android 9 Pie Go Edition للهاتف Nokia 1.
تم إطلاق الهاتف Nokia 1 في شهر فبراير من العام الماضي مع نظام Android Oreo Go Edition الذي يمثل النسخة الخفيفة من نظام Android Oreo والتي تم تصميمها خصيصًا للأجهزة المتدنية التي تضم قدر محدود من الذاكرة العشوائية. هذا النظام يأتي مع نسخ خفيفة من تطبيقات جوجل الشهيرة، وتشمل هذه التطبيقات Google Go و Google Maps Go و Youtube Go و Gmail Go.
تم إصدار تحديث Android 9 Pie Go Editon للهاتف Nokia 1 عبر الهواء، وسيصل إلى جميع ملاك هذا الهاتف في جميع أنحاء العالم خلال أسبوع واحد أو أسبوعين، لذلك إذا كنت واحدًا من ملاك الهاتف Nokia 1، فلا تتفاجأ عندما تجد في الأيام القليلة القادمة أن هناك تحديثًا جديدًا بإنتظار أن يتم تحميله وتثبيته.
Excited to share that our most affordable smartphone, Nokia 1, upgrades to Android 9 Pie starting today. Now there is a Nokia smartphone for everyone running Pie - bringing to you the latest experiences from Google. Nokia phones just keep getting better #Getsmart #Nokiamobile pic.twitter.com/BYONKx6q5n— Juho Sarvikas (@sarvikas) June 25, 2019
كانت هذه تفاصيل خبر HMD Global Oy تبدأ رسميًا بإصدار تحديث Android 9 Pie Go Edition للهاتف Nokia 1 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إلكتروني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.