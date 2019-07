HMD Global Oy تبدأ رسميًا بإصدار تحديث Android 9 Pie Go Edition للهاتف Nokia 1

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة HMD Global Oy بإصدار تحديث Android 9 Pie للهاتف Nokia 3 في وقت سابق من هذا الشهر، والآن تعمل الشركة الفنلندية على إصدار تحديث Android 9 Pie Go Edition للهاتف Nokia 1.

تم إطلاق الهاتف Nokia 1 في شهر فبراير من العام الماضي مع نظام Android Oreo Go Edition الذي يمثل النسخة الخفيفة من نظام Android Oreo والتي تم تصميمها خصيصًا للأجهزة المتدنية التي تضم قدر محدود من الذاكرة العشوائية. هذا النظام يأتي مع نسخ خفيفة من تطبيقات جوجل الشهيرة، وتشمل هذه التطبيقات Google Go و Google Maps Go و Youtube Go و Gmail Go.

تم إصدار تحديث Android 9 Pie Go Editon للهاتف Nokia 1 عبر الهواء، وسيصل إلى جميع ملاك هذا الهاتف في جميع أنحاء العالم خلال أسبوع واحد أو أسبوعين، لذلك إذا كنت واحدًا من ملاك الهاتف Nokia 1، فلا تتفاجأ عندما تجد في الأيام القليلة القادمة أن هناك تحديثًا جديدًا بإنتظار أن يتم تحميله وتثبيته.

Excited to share that our most affordable smartphone, Nokia 1, upgrades to Android 9 Pie starting today. Now there is a Nokia smartphone for everyone running Pie - bringing to you the latest experiences from Google. Nokia phones just keep getting better #Getsmart #Nokiamobile pic.twitter.com/BYONKx6q5n