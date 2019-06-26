النسخة الذهبية من الهاتف OnePlus 7 Pro أصبحت متوفرة الآن كذلك في أوروبا

فاطمة أيت طالب - دبي - بعدما تم إطلاقها في كل من الولايات المتحدة الأمريكية والصين والهند في وقت سابق من هذا الشهر، فقد قررت شركة OnePlus الآن إطلاق النسخة الذهبية المحدودة من الهاتف OnePlus 7 Pro في أوروبا كذلك.

على عكس النسخ الأخرى، فالنسخة الذهبية الجديدة من الهاتف OnePlus 7 Pro متوفرة بخيار واحد على مستوى الذاكرة العشوائية والذاكرة الداخلية. وعلى وجه التحديد، يمكنك الحصول على النسخة الذهبية من الهاتف OnePlus 7 Pro مع 8GB من الذاكرة العشوائية و256GB من الذاكرة الداخلية مع العلم بأنها ستكلفك 700 جنيه إسترليني في المملكة المتحدة أو 760 يورو في بقية أنحاء أوروبا. وتجدر الإشارة إلى أن النسخة الذهبية من الهاتف OnePlus 7 Pro تعتبر محدودة، ولكن لم تخبرنا الشركة عن عدد الوحدات المتاحة للشراء. ونتيجة لذلك، توجه إلى موقع OnePlus.com بسرعة إذا كنت ترغب في الحصول على واحدة.

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OnePlus 7 Pro يعتبر واحدًا من أكثر الهواتف الذكية إثارة للإعجاب التي تم إصدارها هذا العام، فهو يضم شاشة فريدة وعالية الدقة، وأداء ممتاز، ونظام كاميرا متعدد الإستخدامات. ولكن عانى هذا الهاتف من نصيبه العادل من الأخطاء من إطلاقه، ولكن عملت شركة OnePlus على إصلاح تلك الأخطاء من خلال التحديثات البرمجية علمًا أنها لا تزال تعمل كذلك على إصلاح مجموعة من الأخطاء الأخرى. ومع ذلك، فمن الصعب التغلب على الضجة التي أثارها الهاتف OnePlus 7 Pro، حتى لو كان أغلى هاتف ذكي في تاريخ شركة OnePlus.