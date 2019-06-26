سامسونج تقوم بإصدار تحديثات جديدة للهاتفين Galaxy A30 و Galaxy A70

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة سامسونج اليوم بإصدار تحديثات جديدة للهاتفين Galaxy A30 و Galaxy A70. وبالنسبة لتحديث الهاتف Galaxy A70، فهو يحمل البنية رقم A705GMODM2AF4 ويبلغ حجمه حوالي 470 ميغابايت مع العلم بأنه يأتي مع الإصلاحات الأمنية لشهر مايو، ويهدف إلى تحسين حساسية الشاشة للمس وأداء مستشعر بصمات الأصابع على الجهاز، فضلا عن تحسين أداء وإستقرار نظام التشغيل في الهاتف.
أما بخصوص تحديث الهاتف Galaxy A30، فهو يحمل البنية رقم A305GNDXU2ASE5، ويبلغ حجمه 645 ميغابايت مع العلم بأنه يأتي مع الإصلاحات الأمنية لشهر يونيو، ولكن لا يزال من غير الواضح في الوقت الراهن ما إذا كان بدوره يعمل على تحسين حساسية الشاشة للمس وأداء مستشعر بصمات الأصابع، ولكننا واثقون من أنه سيعمل على تعزيز أداء وإستقرار نظام التشغيل في الهاتف.
تحديث Galaxy A30 متوفر حاليًا في كل من الفلبين وإندونيسيا، في حين يتوفر تحديث Galaxy A70 للمستخدمين في الهند. ومع ذلك، فنحن نعتقد بأنها مسألة وقت فقط قبل أن يصل هذين التحديثين لبقية ملاك الهاتفين Galaxy A30 و Galaxy A70 في جميع أنحاء العالم.
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