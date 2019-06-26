تكنولوجيا: Oppo تقدم تجربة عملية للتصوير بكاميرتها المدمجة أسفل الشاشة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدمت شركة Oppo اليوم عرض حي لتقنيها الجديدة للكاميرة أسفل الشاشة خلال فعاليات مؤتمر شنغهاي للهاتف، كما إستعرضت الشركة أيضاً تجربة عملية لجودة التصوير بالنموذج الأولي من الهواتف المميزة بهذه التقنية.

كانت شركة Oppo قد أعلنت عن تقنية الكاميرة أسفل الشاشة في بداية هذا الشهر، ومن ثم جاء إعلان أخر من شاومي عن تطويرها لتقنية مماثلة أيضاً، حيث لم تكشف هذه الإعلانات عن تفاصيل أكثر عن آلية عمل هذه التقنية، إلا أن شركة Oppo كان لديها مجموعة من التفاصيل مع عرض حي لهذه التقنية على أرض الواقع.

وتتميز تقنية الكاميرة أسفل الشاشة كما أوضحت شركة Oppo بتصميم تختفي فيه الكاميرة الأمامية داخل الشاشة لتعمل الشاشة بشكل تقليدي في حالة عدم الإستخدام، بينما يظهر الجزء الخاص في الكاميرة في الشاشة عند النظر عن قرب بتشويش في الشاشة أو مع بيكسل أكثر.

Advertisements

وتشير Oppo إلى أن هذا الجزء من الشاشة يتميز بمادة شفافة أكثر كما تأتي بنفاذية أعلى للضوء، لذا فإن تقينة الكاميرة أسفل الشاشة تتطلب في عملها تصميم خاص في الشاشة يختلف عن الشاشات المستخدمة حالياً في الهواتف الذكية التي قد تدعم تقنية البصمة في الشاشة، إلا أنها لن تدعم تقنية الكاميرة أسفل الشاشة.

كما أضافت Oppo أن الكاميرة أسفل الشاشة تأتي بمستشعر مميز بحجم كبير مع حجم أكبر للبيكسل أيضاً، هذا إلى جانب عدسات واسعة تدعم إلتقاط الضوء بكفاءة أكبر، وهو ما يؤدي إلى إنخفاض في جودة التصوير، إلا أن Oppo أكدت على أنها تدعم الكاميرة بخوارزمية تجمع بين تحسينات في توازن اللون الأبيض، مع تقنية HDR وأيضاً تقنية الذكاء الإصطناعي لمعالجة الصور وإنتاج صور بجودة أعلى.

المصدر

اعلان

