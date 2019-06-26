كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة لينوفو اليوم عن إصدارها الأول من هواتف 5G هذا العام، حيث قدم هاتف Z6 Pro 5G في فعاليات مؤتمر شنغهاي للهاتف.
كانت شركة لينوفو قد أعلنت عن هاتف Z6 Pro خلال شهر أبريل الماضي، واليوم كشفت الشركة رسمياً عن إصدار 5G من الهاتف خلال فعاليات مؤتمر شنغهاي للهاتف.
وينطلق هاتف Lenovo Z6 Pro 5G بنفس المواصفات المميزة للإصدار الرئيسي من الهاتف Lenovo Z6 Pro، إلا أن هذا الإصدار يضم شريحة Snapdragon X50 لدعم الإتصال بشبكات الجيل الخامس، من جانب أخر يظهر هاتف Z6 Pro 5G بلوحة خلفية شفافة إلا أن لينوفو لم تؤكد في الوقت الحالي على إنطلاق الهاتف إلى الأسواق بهذا التصميم الشفاف.
يذكر أن لينوفو لم تكشف عن مستوى تسعير هاتف Lenovo Z6 Pro 5G الذي ينطلق به الأسواق، كما لم تحدد موعد لإطلاق الهاتف إلى الأسواق حتى الآن.
المصدر
اعلان
كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: لينوفو تعلن رسمياً عن هاتف Z6 Pro 5G في فعاليات مؤتمر شنغهاي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التقنية بلا حدود وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.