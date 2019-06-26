تكنولوجيا: لينوفو تعلن رسمياً عن هاتف Z6 Pro 5G في فعاليات مؤتمر شنغهاي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة لينوفو اليوم عن إصدارها الأول من هواتف 5G هذا العام، حيث قدم هاتف Z6 Pro 5G في فعاليات مؤتمر شنغهاي للهاتف.

كانت شركة لينوفو قد أعلنت عن هاتف Z6 Pro خلال شهر أبريل الماضي، واليوم كشفت الشركة رسمياً عن إصدار 5G من الهاتف خلال فعاليات مؤتمر شنغهاي للهاتف.

وينطلق هاتف Lenovo Z6 Pro 5G بنفس المواصفات المميزة للإصدار الرئيسي من الهاتف Lenovo Z6 Pro، إلا أن هذا الإصدار يضم شريحة Snapdragon X50 لدعم الإتصال بشبكات الجيل الخامس، من جانب أخر يظهر هاتف Z6 Pro 5G بلوحة خلفية شفافة إلا أن لينوفو لم تؤكد في الوقت الحالي على إنطلاق الهاتف إلى الأسواق بهذا التصميم الشفاف.

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يذكر أن لينوفو لم تكشف عن مستوى تسعير هاتف Lenovo Z6 Pro 5G الذي ينطلق به الأسواق، كما لم تحدد موعد لإطلاق الهاتف إلى الأسواق حتى الآن.

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