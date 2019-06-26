تكنولوجيا: أول الصور الرسمية لهاتف شاومي Mi CC9 قبل الإعلان الرسمي

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كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ظهرت اليوم أول الصور الرسمية لهاتف شاومي المنتظر Mi CC9 الذي ينطلق قريباً كأول إصدار من علامة CC التجارية الجديدة لشركة شاومي.
بدأت شركة شاومي خلال الفترة الماضية في نشر إعلانات تشويقية حول إصدارها الأول من علامة CC التجارية، حيث ينطلق هاتف Mi CC9 بكاميرة أمامية مميزة بمستشعر 32 ميجا بيكسل مع كاميرة خلفية بإعدادات ثلاثية مع مستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل.
ومن جديد اليوم نشرت أول الصور الرسمية للهاتف قبل الإعلان الرسمي في 2 من يوليو، حيث يأتي بتصميم رأسي للكاميرة الخلفية، كما يظهر في الصور باللون الأبيض الثلجي المميز.
ويأتي هذا الإصدار بتصميم مميز يحاكي اللون الأبيض لهاتف vivo iQOO، أو الأبيض الصدفي المميز لهاتف P30 Pro، وأيضاً لون هاتف سامسونج المميز Galaxy S10.
أيضاً من المقرر أن ينطلق هاتف Mi CC9 بمنفذ USB-C كما يظهر في الصور الرسمية مع مكبرات grille الصوتية في الجهة السفلية للهاتف، كما يضم أيضاً مدخل سماعات 3.5مم، مع ميكروفون بميزة إلغاء الضوضاء ومنفذ IR في أعلى الهاتف، بينما يأتي زر التشغيل وزر التحكم في الصوتيات في جانب الهاتف.
يذكر أن شاومي أرسلت بالفعل الدعوات الرسمية لمؤتمر Mi CC9 الذي ينطلق من الصين في 2 من يوليو، لتقدم أول إصدار من علامتها التجارية الثالثة من الهواتف الذكية.
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