سامسونج تطلق مجموعة جديدة من أجهزة SmartThings المنزلية الذكية

فاطمة أيت طالب - دبي - إذا كنت تتطلع لجعلك منزلك أكثر ذكاءً، فهناك عدد كبير من الخيارات التي يمكنك الإختيار من بينها، ولكن إذا كنت لا تقضي وقتًا طويلاً في البحث من حولك، فقد يكون لدى سامسونج الحل المثالي. أعلنت الشركة مؤخرًا عن مجموعة جديدة من الأجهزة الذكية كجزء من تشكيلة SmartThings الخاصة بها والتي قد تستحق المعاينة.

ويشمل ذلك كاميرا ذكية، وموصل ذكي للواي فاي، ومصباح ذكي جديد. وعندما يتعلق الأمر بالموصل الذكي للواي فاي، فهذا هو الجهاز الذي تقوم بتوصيل الأدوات الذكية به والتحكم فيها عن بعد. لقد رأينا العديد من الحلول المشابهة، ولكن الشيء المميز في هذا الجهاز هو أنه قادر على تحويل الأجهزة العادية إلى أجهزة ذكية، على الرغم أنه في معظم الحالات يقتصر الأمر على تشغيلها وإيقافها فقط، ولكن ذلك لا يزال مفيدًا في بعض الحالات عندما يتم التعامل مع الأجهزة الأقل تعقيدًا مثل الأضواء.

وعلى ذكر الأضواء، فسوف يكون المصباح الذكي SmartThings Smart Bulb خيارًا يجب أخذه بعين الإعتبار إذا كنت تريد تزويد منزلك بإضاءة ذكية. سيكون هذا المصباح الذكي متوافقًا مع مجموعة متنوعة من المساعدين الرقميين مثل Bixby و Google Assistant و Alexa، بحيث يمكنك إستخدام أجهزة مماثلة للتحكم في المصابيح بإستخدام صوتك فقط.

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وبالنسبة للكاميرا الذكية والتي تحمل إسم SmartThings Smart Camera، فقد كشفت لنا شركة سامسونج أنها قادرة على التمييز بين الأشخاص والحيوانات الآليفة والعناصر الأخرى، وبالتالي سوف يتيح ذلك للمستخدمين تخصيص الإشعارات التي يريدون تلقيها. سيكون هناك أيضًا دعم للصوت الثنائي الإتجاه وتوفير زاوية مشاهدة واسعة تصل إلى 145 درجة.

إذا كنت ترغب في الحصول على هذه الأجهزة الذكية الجديدة، فخذ بعين الإعتبار أن الكاميرا الذكية SmartThings Smart Camera تكلف 90$، في حين يكلف جهاز SmartThings WiFi Smart Plug نحو 18$، والمصباح الذكي SmartThings Smart Bulb نحو 10$.