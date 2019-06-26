Oppo تحذر من إنخفاض جودة صور أولى الكاميرات المدرجة تحت شاشات الهواتف الذكية

فاطمة أيت طالب - دبي - كما كان مقررًا بالفعل، فقد قامت شركة Oppo بإستعراض هاتفها الذكي المزود بالكاميرا الأمامية تحت الشاشة في المؤتمر العالمي الآسيوي للجوال Asian MWC 2019 المنعقد حاليًا بالعاصمة الإقتصادية الصينية شنغهاي. وكما أوضحت لنا الشركة من قبل، فإنه يتم إخفاء هذه الكاميرا الأمامية خلف الشاشة عندما لا تكون قيد التشغيل، مما يلغي الحاجة إلى تزويد الشاشة بقطع أو ثقب. ومع ذلك، فقد قام نائب الرئيس التنفيذي لشركة Oppo بتحذير المتحمسين.

في الواقع، لقد قام السيد Brian Shen بنشر منشور جديد على الشبكة الإجتماعية الصينية Weibo يلمح فيه إلى أن جودة الصور الملتقطة بإستخدام هذه الكاميرا الأمامية المدمجة أسفل الشاشة لا ينبغي أن تكون عالية لأن هذه التكنولوجيا لا تزال جديدة وقيد التطوير. ويأتي هذا الجواب من السيد Brian Shen كرد على إستفسارات بعض المهتمين الذين عبروا عن مخاوفهم بشأن جودة الصور.

السبب الذي يؤثر على جودة الصور هو أن الجيل الأول من هذه التكنولوجيا تتصرف كما لو أن العنصر الأمامي غير نظيف تمامًا، وهذا ما يثير تساؤلات حول ما إذا كان الجيل الأول من هذه التكنولوجيا سيشق طريقه إلى الهواتف الذكية التجارية أو ما إذا كان سيتعين علينا الإنتظار حتى يتم حل كافة المشاكل الحالية في الجيل المقبل من هذه التكنولوجيا.

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سيكون تقديم كاميرا مدمجة تحت الشاشة إنجازًا آخر ينضاف إلى قائمة إنجازات شركة Oppo في سوق الهواتف الذكية. وبالعودة إلى العام 2013، رأينا شركة Oppo تكشف لنا عن الهاتف Oppo N1 الذي يعتبر آنذاك أول هاتف ذكي مزود بكاميرا دوارة. وعلاوة على ذلك، فقد كانت أيضًا من بين أولى الشركات التي قامت بتبني الشاشات المزودة بالقطع مع الهاتف Oppo F9، وكيف يمكن لأي شخص أن ينسى الهاتفين Oppo Find X و Oppo Reno المزودين بالكاميرات المنبثقة.