تسريبات جديدة تؤكد لنا قدوم هواتف iPhone الجديدة مع منفذ Lightning وثلاث كاميرات في الخلف

فاطمة أيت طالب - دبي - كانت هناك شائعات تفيد بأن خلفي iPhone XS و iPhone XS Max سيتخلصان من منفذ Lightning وسيتبنيان منفذ USB Type-C بدلاً منه كما حدث تمامًا مع لوحيات iPad Pro الحديثة. ومع ذلك، يبدو أن ذلك لن يحدث لأن صور الأغطية الواقية من شركة Olixar لهواتف iPhone الجديدة والتي تم نشرها من قبل متجر MobileFun البريطاني تلمح إلى أن تلك الشائعات لن تتحق هذا العام.

هذه الصور تعرض لنا الجيل المقبل من هواتف iPhone مع قطع صغير في الأسفل، وليس كبيرًا بما يكفي ليتناسب مع منفذ USB Type-C. وجدير بالذكر أن طرازات 2019 من iPad تستخدم أيضًا منفذ Lightning، لذلك من الواضح أن شركة آبل ليست جاهزة للقيام بهذا التغيير بعد.

هذه التسريبات الجديدة التي وردتنا اليوم كذلك تشمل واقيات لعدسات الكاميرات الخلفية لكل من iPhone XS 2019 و iPhone XS Max 2019 و iPhone XR 2019. وكما تلاحظون، فهذه الواقيات المسربة تؤكد لنا من جديد قدوم الهاتفين iPhone XS 2019 و iPhone XS Max 2019 مع ثلاث كاميرات في الخلف في وحدة مربعة الشكل، في حين يأتي الهاتف iPhone XR 2019 مع كاميرتين.

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كما سبق وأشرنا، فمتجر MobileFun البريطاني هو من قام بنشر هذه الصور في موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت، كما أنه قال بأن واقيات الشاشة المخصصة لهواتف iPhone الجديدة من شركة Olixar قد دخلت بالفعل مرحلة الإنتاج الضخم، وهذا ما يعني بأن شركة Olixar واثقة من أن هذا هو التصميم النهائي لهواتف آبل القادمة.

وبطبيعة الحال، ليست هناك في الوقت الراهن أي وسيلة للتأكد من مصداقية هذه الصور، وبالتالي سيتعين علينا الإنتظار حتى شهر سبتمبر على الأرجح قبل أن نتأكد من كل شيء لأن هذا هو الشهر الذي من المرجح أن تكشف فيه آبل عن هواتفها الذكية الجديدة.