تحديث جديد لتطبيق Telegram يجلب معه ميزات جديدة لمستخدمي الأندرويد و iOS

فاطمة أيت طالب - دبي - حصل تطبيق Telegram على تحديث جديد يحمل الإصدار 5.80 على منصتي الأندرويد و iOS، وهو التحديث الذي يجلب معه بعض الميزات الجديدة والمفيدة.

يمكنك الآن إضافة أشخاص بالقرب منك بإستخدام ميزة ” الأشخاص القريبون | People Nearby “. يحتاج كلا الطرفين للدخول إلى هذا الوضع وسيصبحان مرئيًان لبعضهما البعض. ثم يمكنك فقط النقر فوق إسمه لتبادل معلومات الإتصال. وعلاوة على ذلك، فبإمكانك الآن كذلك إضافة أشخاص إلى جهات الإتصال الخاصة بك عندما يرسلون إليك رسالة حتى إذا كنت لا تعرف رقمهم.

بالإضافة إلى ذلك، يتيح لك تطبيق Telegram الآن أيضًا تكوين مجموعات تستند على الموقع، وهي مجموعات محلية تعمل في منطقة صغيرة قد تكون للجيران أو زملاء العمل أو الطلاب. بمجرد إنشاء المجموعة، سيتمكن الأشخاص في المنطقة المجاورة من رؤيتها على أجهزتهم والإنضمام إليها.

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يسمح تطبيق Telegram الآن كذلك للمستخدمين بنقل إمتيازات المسؤول الخاصة بهم إلى عضو آخر في المجموعة، لذلك إذا كنت لا ترغب في إمتلاك مجموعة بعد الآن، فبإمكانك نقلها إلى شخص آخر داخل المجموعة. وبغض النظر عن ذلك، فهذا التحديث يسمح للمستخدمين الآن أيضًا بتفعيل خيار معاينات الرسائل لمحادثات معينة.

نسخة iOS من تطبيق Telegram حصلت على ميزتين إضافيتين. يمكنك الآن إستخدام Siri Shortcuts لفتح المحادثات مباشرة مع الأشخاص دون فتح التطبيق يدويًا. وأخيرًا، يمكنك أيضًا الحصول على ستة تطبيقات مخصصة كانت متوفرة سابقًا في Telegram X.