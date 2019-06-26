Windows Terminal اصبح متوفراً للتجريب على Microsoft Store

محتوي المقالة

Windows Terminal. بالتأكيد انت تعرف ما هو الـcmd او ما اصبح حديثاً بـwindows powershell. ان لم تكن تعرف فهي بإختصار نافذة اوامر خاصة بنظام Windows تستطيع استخدامها لكتابة بعض الاوامر البرمجية لغرض ما. و لكن ظهر في الآونة الأخيرة على متجر Microsoft النسخة التجريبية الجديدة من الـTerminal الخاص بنظام Windows. الـTerminal او نافذة الاوامر الجديدة هي نافذة تستطيع تشغيل كل نوافذ الاوامر المتاحة عليها في مكان واحد. بحيث يمكنك استعمال اكثر من نافذة اوامر. و اكثر من نوع من الأوامر في مكان واحد و بكل نظام

Windows Terminal يقوم بجمع نوافذ الاوامر

كان ما ينقص Windows في الآونة الأخيرة هو قدرته على التعامل مع الأوامر المختلفة كأوامر linux على سبيل المثال لا يمكنك كتابة الاوامر الخاصة بـUbuntu على الـcmd الخاص بـwindows لكن من خلال الـTerminal الجديد ستتمكن من دعم كل ذلك. حيث انه يدعم فتح تبويب لكل من cmd و windows powershell و Windows Subsystem for Linux. و يدعم فتح عدة تبويبات معاً من اجل تنظيم التعامل مع الأوامر المختلفة. ولا تواجه مشكلة في التعامل مع عدد كبير من النوافذ.

نسخة مبدأية فحسب

على الرغم من وجود الـTerminal على الـMicrosoft Store الآن لكنه ليس صالحاً للإستعمال اليومي بعد. لا يزال به العديد من المشاكل و حتى الآن لا يتعامل الا مع نافذتي powershell و CMD فقط. لا نوافذ اخرى تعمل الآن. و لكن وجوده متاحاً للتحميل الآن يعطي املاً عالياً في القدرة على استعماله في وقت قريب. فهو يحتاج الى اصلاحات عديدة نتمنى ان تستطيع الشركة حل كل مشاكله في اقرب وقت و بسرعة. حيث انه يعد افضل الخيارات التي تستطيع من خلالها التعامل مع الأوامر المختلفة

Advertisements

الـTrailer الخاص بـ Windows Terminal

مفتوح المصدر

من الأخبار الجميلة بأن الـTerminal الجديد عبارة عن مشروع مفتوح المصدر. حيث اعلنت Microsoft عن ذلك في الوصف الخاص بالتطبيق على متجرها Microsoft Store. اي انك تستطيع المساهمة بالمشروع و مشاهدة كل ما يتعلق به على موقع GitHub الشهير. ضمن ذلك الـSource code الخاص بالمشروع و كل محتوياته بالتفصيل. حتى انه يمكنك المشاركة في المشروع بحريتك.