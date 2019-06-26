إضافة Vivo iQ00 Neo إلى موقع الشركة في لونين جديدين

هاتف vivo iQOO Neo سيصدر رسمياً في 2 يوليو القادم وظهر على الموقع الرسمي للشركة في الصين بالإضافة إلى تسعيره ومواصفاته الرسمية والألوان التي سيصدر بها .

بالطبع السعر الذي ظهر على موقع الشركة هو مجرد سعر لحفظ المكان وليس السعر الرسمي ومن غير المنطقي أن يكون هذا هو السعر الرسمي حيث يقول السعر بأن الهاتف سيأتي بما يعادل 1455 دولار وهو سعر لم نره مسبقاً من شركة Vivo على الإطلاق.

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ولكن من ناحية المعلومات الحقيقة عن الهاتف فبحسب الموقع فإن الهاتف سيأتي بلونين، الأسود والبنفسجي، اللون البنفسجي يأتي متدرج قليلاً في الألوان بشكل جمالي اما اللون الأسود فيأتي بظهر Textured ويعطي ملمساً بلاستيكياً مقارباً لما نراه مع الـ Carbon Fiber .

تم التأكيد مسبقاً أن الهاتف سيصدر بمعالج Snapdragon 845 وبطارية بحجم 4500 مللي أمبير ولازلت باقي المواصفات الخاصة بهاتف Vivo iQ00 Neo غير معلومة حتى الآن .