هاتف Galaxy A90 قادم بمعالج Snapdragon 855

هاتف Galaxy A90 هو أحدث إضافة لسلسلة Galaxy A الخاصة بسامسونج والتي تهدف للسيطرة والمنافسة على سوق الهواتف المتوسطة الذي تركته سامسونج لفترة طويلة حتى تحول إلى واحد من أكبر الأسواق الموجودة وأصبح ينافس في أرباحه تلك الموجودة في أسواق الهواتف الرائدة.

كثرت الإشاعات عن هاتف Galaxy A90 في الفترة الماضية لدرجة أن بعض المصادر كانت تزعم بأن الهاتف سيصدر ضمن سلسلة جديدة من سامسونج تدعى Galaxy R ولكن اليوم يأتي مصدر موثوق فيه ومقرب من الشركة يلغي هذه الفكرة ويؤكد بأن الهاتف سيصدر ضمن عائلة galaxy A90 .

بحسب المصدر الجديد فإننا سنرى نسختين من الـ Galaxy A90 الأولى وهي SM-A905 بشاشة 6.7 بوصة وبصمة داخل الهاتف وكاميرا خلفية ثلاثية تتكون من التركيب التالي 48MP + 12 MP + 5 MP وخاصية جديدة غريبة تدعى Tilt OIS .

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على الجانب الأخرى سيكون لدينا الـ SM-A908 وهو نسخة الـ 5G الخاصة بالهاتف وتأتي بنفس الالشاشة بنفس المواصفات مع إختلاف بسيط فالكاميرا فبدلاً من 12 ميجابكسل للعدسة الواسعة سنحصل على 8 ميجابكسل .

الأمر الأهم المتعلق بهذا الهاتف هو المواصفات الداخلية، فإن الهاتف سيكون أول هاتف يصدر بشكل رسمي من سامسونج ويحمل بداخله معالج Snapdragon 855 في الفئة المتوسطة وهذا يجعلنا نتسائل عن تسعير هذا الهاتف ؟ وعن أي الفئات موجه إليها وهل سنرى هذه السلسلة تكبر لتواجه سلسلة Galaxy S ؟