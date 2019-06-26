الموجز - كتب - محمد علي هـاشم
موجة حارة قاتلة تتعرض لها أوربا ، وستعد فرنسا بإجراءات صارمة لحماية مواطنيها من هذه الموجة الحارة ، ونشرت جريدة لوباريزيان أن الأرصاد الجوية تتوقع وصول درجات الحرارة إلى 44 درجة مئوية جنوب شرقي البلاد ابتداء من يوم الخميس، والتي تعد أعلى درجات الحرارة منذ شهر أغسطس عام 2003.
وفي ظل الاستعدادات التي تقوم بها السلطات الفرنسية للتقليل من تأثير دراجات الحرارة ،جذبت صور القمر الإصطناعي لموجة الحر ليوم الخميس 27 يونيو المقبل انتباه متصفحي الإنترنت، والتي أتت على شكل جمجمة وعظمتين متقاطعتين.
واتخذت السلطات الفرنسية إجراءات وقائية استعدادا لمواجهة درجات الحرارة المرتفعة التي بدأت منذ يوم أمس الإثنينبحسب ما نشرته لوباريزيان .
فتح الحدائق العامة والمسابح
تشمل هذه الإجراءات فتح الحدائق العامة والمسابح والمتاحف ومقرات البلديات لكي يتمكن السكان من اللجوء إليها. كما أصدرت تعليمات للروضات الأطفال على تخصيص أوقات للعب بالمياه، فيما يقوم متطوعون بالاتصال بكبار السن للاطمئنان على صحتهم.
كانت هذه تفاصيل خبر السلطات الفرنسية تستعد للموجة «القاتلة» بإجراءات عاجلة لحماية مواطنيها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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