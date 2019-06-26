موجة «الجحيم» في طريقها لأوربا .. تنبؤات بآلاف الموتى .. وخبراء يطلقون التحذيرات الأخيرة

الموجز - كتب - محمد علي هـاشم

ذكرت وكالة سبوتنيك تنبؤ علماء الأرصاد الأوروبيون، بوفاة آلاف الأشخاص بسبب موجة الحر غير الطبيعية في أواخر يونيو 2019.

وكانت فرنسا عانت من درجات حرارة عالية عام 2003 في شهري يوليو وأغسطس ، وذهب حوالي 70 ألف ضحية الحر الشديد في أوروبا و15 ألف في فرنسا، وامتلأت المشارح في باريس بالجثث، بحسب "واشنطن بوست".

وأضافت سبوتنيك ، أنه سيتم رصد أعلى درجات الحرارة في الأجزاء الغربية والوسطى من أوروبا.

ويمكن تسجيل درجات حرارة أعلى من 40 درجة مئوية لعدة أيام في بعض مناطق إسبانيا وفرنسا.

خبراء الأرصاد يطلقون التحذيرات الأخيرة

ونقلت سبوتنيك عن عدد من الخبراء في الأرصاد توقعاتهم بشأن الموجة الحارة القانلة التي تنتظرها أوربا وجاءت أرائهم كما يلي :

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حيث قالت خبيرة الأرصاد الجوية من فنلندا، ميكا رانتانين، أن موجة الحرارة القادمة غير مسبوقة بالنسبة لفرنسا بناءً على نتائج المحاكاة الحاسوبية لشدة الحرارة.

ووفقا لستيفان رامستورف، عالم المناخ في جامعة بوتسدام، فيمكن تسمية ارتفاع درجة حرارة الهواء بـ"القاتل الصامت".

وصفت عالمة الأرصاد الجوية الإسبانية سيلفيا لابلانا الطقس المستقبلي بأنه "الجحيم القادم"، من المتوقع أن ترتفع الحرارة في مدريد إلى 40.6 درجة مئوية.

صرح عالم الأرصاد الجوية غيلوم فوزنيتسا، أنه ليس لديه أدنى شك في أن درجة حرارة الهواء في فرنسا ستحقق رقماً قياسياً جديداً عند 45 درجة مئوية يوم الجمعة المقبل، بعد الرقم القياسي 44 عام 2003.

الأسباب وراء هذه الموجة الحارة

السبب وراء الحرارة العالية بالمنطقة كما ذكرت "سبوتنيك" هو أن منطقتي غرينلاند وفوق شمال وسط أوروبا تحجب الهواء البارد، فتتكون كبسولة من الهواء الساخن قادم من الصحارى الأفريقية والإسبانية، وبالنتيجة ترتفع درجات الحرارة وتتشكل العواصف الرعدية الشديدة.