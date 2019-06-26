Oppo تستعد للإعلان عن اول هاتف بكاميرا امامية مخبئة تحت الشاشة

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Oppo شركة الهواتف المحمولة الشهيرة. و صاحبة احد افضل تصميمات الهواتف الذكية على الإطلاق. تستعد الشركة للإعلان عن هاتف جديد بتقنية جديدة جداً. و هي ان تكون الكاميرا مخبئة اسفل الشاشة. ليست كاميرا منبثقة كما رأينا في هواتف عديدة كـOnePlus 7 pro و K20 pro على سبيل المثال. لا الكاميرا ستكون بالفعل مخبأة تحت الشاشة بالكامل. بنفس الوقت تحصل على شاشة كاملة بدون اي قطع بالشاشة Notch او ما قد يضايقك اثناء استعمالك للهاتف.

Oppo تجهز اول هاتف بكاميرا مخبئة

اعلنت الشركة عبر حسابها الخاص بدولة الهند على موقع Twitter عن الهاتف الجديد الخاص بها. و تعتبره هو الحل الأمثل لشاشة كاملة. و انا اتفق معها حيث انها بهذا الشكل حققت المطلوب منها في ايجاد شاشة كاملة بدون قطع بالشاشة او ثقوب و في نفس الوقت وفرت شاشة كاملة بدون حواف علوية او سفلية الا القليل. و يبدو ان هذا الإتجاه الجديد سنبدأ برؤيته في هواتف قادمة خلال العام القادم.

كيف نجحت Oppo في ذلك

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تقول الشركة بانها تستعمل مواد شفافة خاصة لهذا الغرض. و ان هذه المواد تعمل مع نظام Pixels مخصص. الذي يسمح للضوء بالمرور خلال الـPixels ليصل الى الكاميرا بدون مشاكل. و الحساس نفسه سيكون اكبر من اي حساس آخر. و انه سيحمل فتحة عدسة اكبر من الموجود في الهواتف المحمولة الحالية. و ان الجزء من الشاشة المخصص لوجود الكاميرا تحته لن يتأثر و سيعمل بشكل طبيعي بدون مشاكل. و ان حساسية اللمس في هذه المنطقة لن توجد بها اي مشاكل. بل ان الشاشة نفسها لن تتأثر و لن تضعف بسبب وجود الكاميرا اسفلها

المشاكل المتوقعة

تعلم oppo بأن فكرتها قابلة للفشل بسبب ما يمكن ان يواجه الكاميرا من ضعف في جودة الصور. و مشاكل في الألوان و الضباب الذي يمكن ان يواجه الكاميرا. و لكنها اعلنت عن تجهيزها لخوارزمية مخصصة لتلافي هذه المشكلة لتعمل مع الـHardware الخاص بالكاميرا. بل انها اعلنت ايضاً ان الكاميرا في منافسة مع اي كاميرات في اي اجهزة قوية متوفرة حالياً. لكن طبعاً هذا يحتاج مننا الى تدقيق و تجربة للكاميرا قبل الحكم عليها بالحكم النهائي.