Microsoft تعمل على جهاز surface جديد بشاشتين

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Microsoft احد اكبر شركات التكنولوجيا حول العالم يبدو انها تبحث عن سبل جديدة للإبداع. الشركة التي تنتج احد افضل اجهزة اللابتوب. اجهزة Surface تعمل على جهاز جديد ضمن اجهزة Surface بشاشة مزدوجة. على غرار Asus zenbook pro Duo. الذي اتى بشاشتين متصلتين ببعضهما البعض. تنوي الشركة على اطلاق جهاز Surface ايضاً بهذه الطريقة. مما يدفعنا للتسائل. كيف ستقوم بذلك. هل ستتبع نفس التصميم؟. و لماذا قد تقوم الشركة بذلك؟. فالخبر جديد بعض الشئ

كيف نعرف؟

وجود تقارير بعرض الشركة على موظفيها نموذج لجهاز بشاشة مزدوجة

وجود الـCode name للجهاز تحت اسم Centaurus منذ عام 2018

وجود تقارير بأن الشركة تعمل عليه منذ سنتين على الأقل

حقيقة بأنه في عام 2009 كان هناك احد المشاريع الخاصة بالشركة تحت مسمى Courier لكنه لم يظهر للنور ابداً

الشائعات حول جهاز Microsoft الجديد

هناك العديد من الشائعات حول الجهاز الجديد لا احد يعلم حقيقتها. لكن ان صحت فيمكن ان يكون الجهاز الجديد احد اشهر الاجهزة وقت اطلاقه. حيث ان هناك تقارير عدة عن ان الجهاز الجديد سيدعم تشغل تطبيقات Android. بالإضافة لأنه يمكن ان يكون عبارة عن جهاز قابل للطي. مثل Galaxy Fold الخاص بشركة Samsung. و بشاشتين بحجم 9 بوصة. كما انه سيعمل بنسخة خاصة من Windows تحت مسمى Windows Core OS. و هي نسخة جديدة تدور عنها الشائعات في وقت قريب. هذه النسخة ذات احتمالية بأن تدعم تشغيل تطبيقات Android و خدمات ICloud ايضاً

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هل يستطيع Microsoft Surface جعل Android جيداً للأجهزة اللوحية ؟

في الواقع الحالي نظام Android ليس النظام المثالي للأجهزة اللوحية. فهو لا يقدم المميزات الخاصة بالاجهزة اللوحية بعد. بل هو انسب اكثر للهواتف المحمولة. Android لم ينجح في اختبارات الاجهزة اللوحية بعد. دائماً ما ينقصه شئ. فهل سيكون Surface المنقذ لذلك ؟. حيث انه يتوقع ان يكون الجهاز -على عكس Galaxy fold- عبارة عن مزيج ما بين جهاز كمبيوتر و جهاز لوحي. Galaxy Fold كان المزيج بين جهاز لوحدي و هاتف محمول. اي ان Surface الجديد ستتمكن من توصيله بلوحة مفاتيح و فأرة منفصلتين. بكل سهولة

اسئلة مهمة عنه

هل سيكون عبارة عن نظام تشغيل Windows بشكل مبدأي ثم يحصل على برامج Android من مزود آخر كـBluestacks ؟

هل سيتمكن من تشغيل خدمات Google ؟

هل سيدعم متجر Google play Store ؟

هل سيكون Windows Core مزيج بين النظامين ام انه نظام Windows فحسب ؟

هل سيدعم خدمات 5G ام يكتفي بدعم 4G ؟

يتوقع الإعلان في الربع الاول او الثاني من عام 2020. لا شئ مؤكد. الا ان الشائعات تحاول ان تؤكد ذلك بشكل كبير. من ناحيتي لا احاول ان اكون متشوقاً جداً حتى لا اصاب بالخيبة ان كان Surface الجديد مخيباً للآمال. لكن نحن في انتظار الإعلان عنه حتى الآن. فهل ستنجح Microsoft ام لا ؟