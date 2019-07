كيفية تثبيت Custom ROM على اجهزة xiaomi بكل سهولة

محتوي المقالة

Custom ROM احد المصطلحات الهامة التي ستسمع عنها عندما تستعمل جهازاً بنظام Android. المصطلح الغريب الذي تسمع عنه هذا هو مصطلح لأحد اهم التعديلات التي يمكنك القيام بها على هاتفك بنظام Android. و قد سابقنا و ناقشنا المصطلحات المختلفة لنظام Android في موضوع سابق. و لكن في هذا الموضوع سنشرح كيف تقوم بتثبيت ROM معدلة على اجهزة xiaomi. العملية بسيطة و سهلة. لكنك تحتاج ان تتبع الخطوات المذكورة في هذا الموضوع و الملاحظات. قبل ان تفكر في الإستمرار بنفسك. فهناك مشاكل قد تنتج عن اي اخطاء منك. فلذلك قم بقرائة الموضوع بحذر ثم ابدأ بتطبيقه. و تذكر بأن المكتوب هنا هي الطريقة الصحيحة و طالما انك تتبع الخطوات بدقة فلن تواجه اي مشاكل انما اي اعطال ناتجة عن سوء اتباعك للخطوات فتتحمل مسئوليتها بالكامل. و احترس ايضاً بان اي تعديل على الـsoftware الخاص بالجهاز يخرج الجهاز من شروط الضمان الخاصة بالشركة بالتالي الشركة ايضاً لن تساعدك على اصلاح اي اعطال ناتجة عن سوء تتبعك للشرح

للإحتياط

تذكر قبل ان تبدأ في التعديل على هاتفك ان تقوم بحفظ نسخة احتياطية من محتويات هاتفك لأنك في الغالب ستخسر كل المعلومات المخزنة على هاتفك. قم بنسخ ملفاتك على جهاز اللابتوب الخاص بك. لأنه من الصعب استرجاع اي ملفات تضيع منك. و ايضاً من الأفضل ان يكون عندك نسخة من الـStock ROM الخاصة بك. حتى اذا واجهت اي مشاكل يمكنك تثبيتها على جهازك بكل سهولة. و قد شرحنا في موضوع سابق ايضاً كيفية تثبيت الـStock ROM على اجهزة xiaomi يمكنك قرائته قبل الإستمرار بقرائة هذا الموضوع

كيفية تثبيت Custom ROM على اجهزة Xiaomi

1- فتح Bootloader

كما عرفنا الـBootloader من قبل. فهو الحماية الموضوعة على النظام لمتنعك كمستخدم من التعديل عليه. وجوده يمنعك من اي تعديلات و بالتالي لن تتمكن من التعديل على الجهاز و لن تتمكن من تثبيت الـROM. لتستطيع الإستمرار يجب عليك فتح الـbootloader الخاص بجهازك. و هذه اول خطوات التثبيت

على الكمبيوتر

1- قم بالدخول للصفحة الخاصة بفك الـbootloader من هنا

2- اضغط على زر Unlock now لتظهر الشاشة الآتية

3- قم بتسجيل الدخول بحساب mi الخاص بك

4- سيطلب منك التسجيل برقم هاتفك للحصول على اذن فك الـBootloader

5- بعد اتمام التسجيل انتظر عدة ايام ستصلك رسالة معناها بأنه مسموح لك بفك الـBootloader

6- ارجع للموقع من جديد و عند تسجيل الدخول ستجد الصفحة التالية

7- اضغط على زر Download mi unlock ليقوم بتحميل الأداة الخاصة بالفك

على الهاتف

1- ادخل الى معلومات الـsoftware الخاصة بهاتفك

2- اضغط على Miui version 7 مرات متتالية لتظهر لك رسالة you are now developer

3- ارجع للإعدادات و ادخل على Additional settings

4- اختر Developer options

5- اختر Mi unlock status

6- و انت متصل بـ4G اضغط على Add account to device

7- ارحع لقائمة Developer options و فعل الإختيار OEM Unlocking

8- فعل الإختيار USB Debugging

عملية فك الـBootloader

1- تأكد من تثبيت تعريفات adb الخاصة بـxiaomi حملها من هنا ان لم تكن تمتلكها

2- افتح اداة فك الـBootloader ستطلب منك تسجيل الدخول بحساب mi الخاص بك

3- قم بفتح جهازك في وضع Fastboot عن طريق ضغط زري power + volume down

4- وصل الهاتف بجهاز الكمبيوتر او اللابتوب عن طريق كابل USB

5- بعد التوصيل ستجد الاداة قد قرأت جهازك الموصل قم بالضغط على زر Unlock

6- انتظر قليلاً

7- ستجد الأداة تطلب منك انتظار عدد ساعات معين حتى تتمكن من فك الـbootloader يجب عليك الإنتظار ولا طريقة لتخطي العداد

8- بعد انقضاء المدة كرر الخطوات السابقة لتمام عملية الفك

9- يمكنك بعد ذلك عمل Root مع الإحتفاظ بالتحديثات الهوائية على جهازك ان لم تكن تريد الإستمرار. لحسن حظك شرحنا الكيفية في هذا الموضوع

2- تثبيت Recovery معدل

لتستطيع حذف النظام الذي تتعامل معه يجب عليك ان تكون على نظام آخر. كأنك تحاول ان تقوم بعمل format لـpartition الخاص بنظام Windows. من خلال الـWindows المخزن عليه. هذه وظيفة الـRecovery هنا. سيساعدك على انجاز هذه المهمة. لأنه سيساعدك على حذف النظام القديم. و من ثم تثبيت نظام آخر. حذف الـROM القديمة ثم تثبيت ROM جديدة انت تريد تثبيتها. لتستطيع ذلك يجب ان تكون قد قمت بفتح الـBootloader و جاهز لتثبيت الـRecovery. و انصح بإستعمال TWRP Recovery فهو افضل ما يمكن استعماله لهذا الأمر

1- حمل نسخة Recovery المتوافقة لهاتفك و بصيغة .img من الموقع الرسمي

2- حمل ملفات ADB من هنا

3- قم بفك الضغط و تثبيت الأوامر

4- اذهب للمسار التالي

C:\Program Files (x86)\Minimal ADB and Fastboot

5- قم بنسخ ملف الـrecovery و لكن غير اسمه ليصبح كالتالي

recovery.img

6- قم بفتح جهازك في وضع Fastboot عن طريق ضغط زري power + volume down

7- وصل الهاتف بجهاز الكمبيوتر او اللابتوب عن طريق كابل USB

8- اضغط بزر الفأرة الأيمن في المجلد و اختر open windows powershell here

9- في النافذة التي ستظهر اكتب الأمر التالي

fastboot devices

10- من المفترض ان يظهر هاتفك بهذا الشكل اذا لم يظهر قم بمراجعة تعريفات ADB الخاصة بك

11- قم بكتابة الكود التالي

fastboot flash recovery recovery.img

12- انتظر قليلاً و سيتم تثبيت الـRecovery على جهازك

13- بعد الإنتهاء قم بكتابة الكود

fastboot boot recovery.img

14- ستجد جهازك يعمل على شاشة TWRP Recovery انت الآن جاهز لتثبيت Custom ROM

3- تثبيت الـ Custom ROM

الخطوات القادمة مهمة. يمكن ان تكون الأكثر اهمية. لأن مجال الخطأ هنا متوفر. لذلك قبل ان تبدأ في تنفيذ الخطوات اعد قرائتها جيداً. ثم اقرأ كل المكتوب عن الـROM التي ستقوم بتثبيتها. لا تتجاهل اي كلمة. و تأكد ان الـROM هي الخاصة بجهازك لأنه يمكن ان تحدث العديد من المشاكل لجهازك اذا ما قمت بتثبيت ROM خاصة بجهاز آخر عليه. و قم بعمل Backup لكل ما على الجهاز احتياطياً. و سنشرح لك بالخطوات كيفية عمل Backup من الـRecovery للإحتياط ايضاً. و تذكر ان كانت هناك ملفات خاصة بالـROM يجب عليك تثبيتها بالترتيب المطلوب ايضاً. الآن تابع الخطوات

1- انسخ ملفات الـROM على ذاكرة الجهاز سواء الداخلية او الذاكرة الخارجية

2- عمل Backup

1- في شاشة TWRP الرئيسية اختر Backup

2- قم بتحديد كل المعروض امامك

3- اضغط على تبويب Options

4- حدد الإختيار Enable compression سيساعدك على توفير بعض المساحة

5- ارجع لتبويب Backup و اسحب السهم Swipe to backup ثم انتظر سيأخذ هذا بعض الوقت

3- عمل ضبط مصع

1- في شاشة TWRP الرئيسية اختر Wipe

2- ستجد اختيار Swipe to factory reset

3- قم بسحب السهم ليتم عمل ضبط مصنع للجهاز

4- بعد الإنتهاء قم بالضغط على زر Back

5- اختر Advanced wipe

قم بتحديد الإختيارات الآتية

System

Data

Cache

Dalvik/ART Cache

6- قم بسحب السهم عند اختيار Swipe to wipe

7- اضغط على زر الـHome لترجع للشاشة الرئيسية

4- تثبيت الـCustom ROM

1- في شاشة TWRP الأساسية اختر Install

2- في زر Select Storage قم بتحديد موضع الملفات التي قمت بنسخها ثم اضغط Ok

3- حدد ملف الـROM الذي يكون بصيغة zip

4- في الشاشة التي امامك اختر Add more zips لإضافة اي ملفات اخرى يجب تثبيتها بعد الـROM كالـGapps او Magisk

5- بعد تحديد كل الملفات التي ستقوم بتثبيتها قم بسحب السهم Swipe to confirm flash

6- انتظر حتى ينتهي التثبيت

7- اضغط على Reboot و انتظر حتى يعمل الهاتف من جديد

8- استعمل الجهاز بالـROM الجديدة الآن

ملحوظات هامة

بعض الـROMs تتطلب حزمة Gapps تثبت منفردة هذه الحزمة مهمة لتثبيت تطبيقات Google و ننصح بإستعمال Opengapps ان لم ينصح المطور بإستعمال غيرها و يمكنك تحميلها من هنا

بعض الـROMs يمكن ان يكون بها مشكلة تشفير لبيانات الذاكرة الداخلية و هذه مشكلة شائعة على اجهزة xiaomi و الحل يكون بحذف كل ما على الذاكرة الداخلية لذلك فإن حفظ بياناتك مهم

تأكد من توافق اي تعديلات تريد القيام بها مع الـROM حتى لا يصاب جهازك بخلل

دائماً تأكد من وجود الـStock ROM عندك على الجهاز. ستحتاجها ان حدثت مشاكل

الجهاز المستعمل بالشرح

جهاز Xiaomi pocophone f1 بعد ان تم تثبيت Custom ROM مبنية على واجهة Miui عليه. نسخة 64GB. يمكنك قرائة موضوعنا عن ما اذا كان pocophone f1 يستحق الشراء ام لا عن طريق هذا الرابط