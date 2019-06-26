كيف تغير DNS على اجهزة XBox لتزيد من سرعة الإنترنت لديك

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XBox منصة الألعاب الشهيرة الخاصة بشركة Microsoft. تستطيع من خلالها لعب العديد من الألعاب. سواء كانت الألعاب محفوظة على الجهاز. او هي العاب على الإنترنت Online. لكن في العموم فأجهزة XBox جيدة للغاية في كل ما يخص عالم الألعاب. لكن هناك عائق يمكن ان يقف امامك اثناء استعمالك جهاز XBox. و هي سرعة الإنترنت. التي يمكن الا تساعدك على استعمال الجهاز بكل حريتك. قد كتبنا موضوعاً مفصلاً من قبل عن كيفية زيادة سرعة الإنترنت على نظام Windows. في هذا الموضوع سنشرح لك كيفية تغيير الـDNS الخاص بجهازك لتحسين سرعة الإنترنت عليه.

معنى DNS

قبل ان نبدأ بالموضوع يجب ان تعرف ما معنى DNS. هي اختصار لجملة Domain name system. و هي عملية لتحويل و ترجمة اسماء الاستضافات الاخرى الى بروتوكولات انترنت IP Addresses. على الرغم انك يمكنك ان تتذكر اسم موقع او اسم استضافة. كأن تتذكر اسم موقعنا مثلاً. لكن الاجهزة لا تتعامل مع هذه الأسماء. كل الاجهزة تتعامل مع بروتوكولات انترنت فقط. لا غير. فيمكن ان تعتبر الـDNS هنا هو دليل الهاتف الخاص بجهازك. قد كتبنا موضوع سابق عن الـDNS و عن كيفية تغييره على انظمة Windows.

تغيير DNS على XBox

1- اضغط زر XBox على ذراع التحكم الخاص بك

2- اختر تبويب System

3- من القائمة اختر Settings

4- اختر Network

5- اختر Network Settings

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6- اختر Advanced settings

7- احفظ الـDNS القديم الظاهر امامك. في حالة ان احتجته مجدداً

8- اختر DNS Settings

9- اختر Manual

10- اكتب الـDNS الجديد. ننصح بإستخدام Cloudflare او Google. و سنذكر لكم عناوين DNS الخاصة بهم

11- بعد الإنتهاء اضغط على زر B و سيقوم الجهاز بفحص اتصالك بالإنترنت ليتأكد ان كل شئ جيد

المتوقع بعد ذلك على الـ XBox

توقع بعد كل هذه الخطوات ان تجد تحسناً في سرعة الإنترنت بشكل كبير. و افضل من ذي قبل. الـDNS الجديد سيخدمك بشكل كبير. و سيساعدك على اللعب على الإنترنت بحرية. بدون مشاكل عديدة من الإتصال بالإنترنت. و انقطاع الشبكة. و ما شابه ذلك من مشاكل قد تواجهها. و لكن فوق كل شئ. تذكر بأنك ان كنت في مصر فمشكلة الإنترنت مشكلة عامة. ليست افضل شئ في مصر. و للأسف مهما حاولت فإن هناك حد اقصى للسرعة تحصل عليه. كسر هذا الحد ليس ممكناً في مصر

افضل الـDNS