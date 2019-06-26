الجيل الثاني من Galaxy Fold في الطريق مع تحديثات كثيرة

أعلن عن Galaxy Fold مع بداية عام 2019 في مؤتمر سامسونج في حدث MWC وأعلن أيضاً أنه سيصدر بشكل رسمي في يونيو الماضي أي منذ أكثر من عشرين يوم.

ولكن ومع وصول نسخة المراجعين من الهاتف أصبح واضحا ً أن هذا الهاتف لا يمكن إصداره بهذه الحالة في عام 2019 وأن الشركة مازال أمامها الكثير لتتمكن من إصلاح مشاكل الهاتف ليصبح قابلاً للإستخدام ويمكن إستخدامه بشكل يومي بعيداً عن أداء الجهاز أو حتى مواصفاته.

ولكن قبل أن ينطلق الهاتف بشكل رسمي ويصل إلى المتبنين الأوليين الذين دفعوا ثمنه مسبقاً أو حجزوه قررت سامسونج أن تعمل على الإصدار الثاني من الهاتف وبدأت الشائعات تكثر عن وجود الإصدار الثاني من هاتف Galaxy Fold القابل للطي من سامسونج، وهو الخطوة المنطقية في عملية التطوير لأن الجيل القادم من الهاتف يجب أن يتلافى عيوب الجيل الأول.

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أما عن المواصفات التي ظهرت حتى الآن فإن المواقع الكورية المختصة بالهواتف المتحركة تبدو متضاربة بعض الشيء، فجزء منها يذكر وجود هاتف بحجم أصغر تحديداً 6.7 بوصة وقابل للطي بطريقة تشبه فكرة Motorola Razr والجزء الأخرى يذكر وجود نسخة أكبر فالحجم بشاشة 8 بوصة تقريباً مطابقة لطريقة الطي التي ظهرت فالجيل الاول من Galaxy Fold .

ولكن الشيء الوحيد الذي إتفقت عليه هذه المواقع هو أن سامسونج ستضيف قلم S-Pen إلى عائلة Galaxy Fold وهي خطوة منطقية نظراً لحجم الشاشة العملاق .

أياً كانت الحقيقة وهي عالأغلب صحيحة في الحالتين فإننا سنرى نسختين من الهاتف وعائلة كاملة مختلفة الأحجام والمواصفات من Galaxy Fold كما كنا نرى في بدايات Galaxy من سامسونج.

المصدر 1 \ 2