تكنولوجيا: عرض حي من Oppo في نموذج أولي لهاتف مميز بكاميرة أسفل الشاشة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إستعرضت شركة Oppo اليوم تقنية الكاميرة أسفل الشاشة في أول نموذج لهاتف يضم هذه التقنية مع تصميم بدون النتوء العلوي في الشاشة وإطارات نحيفة.
كشفت شركة Oppo في فعاليات مؤتمر MWC Shanghai عن تقنيتها الجديدة في هاتف مميز بكاميرة أسفل الشاشة، والذي يعد نموذج أولي لهاتف مميز بهذه التقنية تكشف فيه العملاق الصيني عن رؤيتها لمستقبل تصميم الكاميرة الأمامية في الهواتف الذكية.
وتأتي تقنية الكاميرة أسفل الشاشة بنموذج مخصص من وحدات الكاميرة، مع لوحات مميزة بمواد شفافة في الشاشة، إلى جانب خوارزمية متطورة من البرمجيات التي تدعم إلتقاط الصور ومعالجتها مع تصميم نحيف للهاتف.
أيضاً نظراً لخفض نسبة الضوء عند مروره بشاشة الهاتف، فإن الضوء الذي يتم إستقباله فعلياً في الكاميرة يصل إلى أقل من النصف تقريباً، لذا تفقد الصورة التي تنتجها الكاميرة بعض الألوان والتفاصيل، لذا دعمت Oppo الكاميرة بخوارزمية تجمع بين تحسينات في توازن اللون الأبيض مع تقنية HDR وأيضاً تقنية الذكاء الإصطناعي لدعم إنتاج صور بكفاءة وجودة أعلى.
يذكر أن Oppo قد أكدت سابقاً على أن هذه التقنية مازالت في مراحلها الأولى في الوقت الحالي، كما أن تقنية الكاميرة أسفل الشاشة مازالت قيد التطوير في الوقت الحالي، لذا نترقب تطور هذه التقنية خلال الفترة القادمة، مع تفاصيل أكثر من شركة Oppo.
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