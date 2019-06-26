جهاز SmartHalo 2 لتحويل دراجتك الهوائية إلى دراجة ذكية 

بدأت فكرة هذا المشروع من مدينة مونتريال الكندية، التي يُطلق عليها اسم (عاصمة ركوب الدراجات) في أمريكا الشمالية، حيث اجتمع أشخاص متعددو التخصصات من راكبي الدراجات المتحمسين، ولديهم هدف بسيط منذ بداية هذا المشروع في عام 2015؛ وهو جعل ركوب الدراجات مستقبل التنقل في المناطق الحضرية.

يقول فريق عمل شركة SmartHalo: “يمكننا المساعدة في مكافحة تغير المناخ، حيث يُعتبر تغير المناخ هو التحدي الأكبر لجيلنا، وبما أن نسبة 50 % من سكان العالم يعيشون في المدن، ونسبة 25% من جميع انبعاثات (ثاني أكسيد الكربون CO2) تأتي من وسائل النقل، لذلك نعتقد أن ركوب الدراجات ليس مجرد هواية أو رياضة، بل إنه طريقة للحياة تُترجم إلى أنماط حياة صحية، وبيئات أكثر خضرة، ومدن أكثر ذكاءً، لذلك فإننا نسعى جاهدين لبناء منتجات تجعل ركوب الدراجات أكثر أمانًا، وأكثر كفاءة ومتعة”.

SmartHalo 2 هو جهاز من نوع (الكل في واحد) all-in-one، حيث يساعدك على اكتشاف طرق جديدة مع إشارات تنقل واضحة، ويتضمن جهاز إنذار ضد السرقة، وإضاءة أمامية، ومتعقبًا لمقاييس اللياقة البدنية.

بعد نجاح الجيل الأول من جهاز SmartHalo؛ الذي أُطلق عام 2015، وانتشر في في أكثر من 70 دولة، وقامت الشركة بعقد صفقة مع شركة آبل، لتوزيع الجهاز في متاجرها في جميع أنحاء أمريكا الشمالية، وأوروبا، لذلك عملت على تطوير الجهاز ودعمه بميزات أكثر كفاءة، وإطلاق جيل ثانٍ منه.

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أُطلق على الجيل الثاني من الجهاز اسم (SmartHalo 2)، وقد انتهت بالفعل مرحلة البحث والتطوير، وإنتاج النموذج الأولي منه، كما اُطلقت حملة لجمع التمويل اللازم لإنتاجه على نطاق تجاري، وذلك على موقع التمويل الجماعي الشهير (kickstarter)، وكانت هذه الحملة تهدف إلى جمع 56000 دولارٍ تقريبًا، ولكنها نجحت حتى الآن في جمع أكثر من مليون دولارٍ، ومن المقرر انتهاء الحملة بعد أسبوع.

التصميم:

SmartHalo هو عبارة عن جهاز يُركب على دراجتك بدون الحاجة لبراغٍ، حيث إنه يندمج تمامًا مع أي نوع من الدراجات، وأهم ما يميز هذا الجهاز فهو بساطة تصميمه، حيث صُممت واجهة SmartHalo الدائرية لإبقاء تركيزك على الطريق، وليس على الجهاز.

لهذا السبب لا يوجد زر تشغيل أو إيقاف في SmartHalo، فبمجرد أن تركب الدراجة يقوم الجهاز بالعمل تلقائيًا، كما يتوقف عن العمل من تلقاء نفسه عند الانتهاء من الركوب.

وعلى عكس ملحقات الدراجات التقليدية، فجهاز SmartHalo محمي بآلية قفل الحماية ضد السرقة، لذلك لا حاجة لإزالته بعد كل رحلة. ولشحن البطارية، يمكنك نزع الجزء العلوي من القاعدة باستخدام مفتاح HaloKey المخصص لذلك، والذي يأتي في العلبة مع الجهاز.

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المواصفات التقنية، والميزات:

كان الإصدار الأول من جهاز SmartHalo عبارة عن جهاز دائري يُوضع في منتصف المقود، ويستخدم حلقة من الأضواء الملونة تُسمى Light Halo توفر إشارات للطريق، لتوجيه السائق إلى وجهته بمجرد إدخالها في تطبيق الهاتف الذكي.

لم تتغير هذه الميزة في الجيل الثاني من الجهاز، ولكن أُضيفت شاشة تحمل اسم PeekDisplay، من نوع OLED بمقاس 1.5 بوصة في وسط (دائرة الأضواء الملونة) Light Halo، والتي يمكن استخدامها لعرض جميع أنواع المعلومات، مثل: سرعة الراكب لحظيًا، أو مقاييس اللياقة البدنية، مثل: المسافة والوقت والسعرات الحرارية المحروقة، أو إشعارات من تطبيقات متوافقة.

هذا يعني أيضًا توفر معلومات تنقل أكثر تفصيلاً للمستخدم، مثل: المسافة إلى المنعطف القادم، أو إلى الوجهة النهائية، وتنبيهات الطقس. هذه المعلومات يمكنك الوصول إليها عن طريق إيماءات التمرير إلى اليسار أو اليمين، ويمكن لجهاز SmartHalo 2 أن يخبرك بمقدار انبعاثات ثاني أكسيد الكربون التي قللتها من خلال ركوب الدراجة إلى وجهتك في ذلك اليوم.

تشمل الترقيات الأخرى؛ تطور المصباح الأمامي لتصبح قوة إضاءته أعلى 5 مرات من الإصدار الأول، ويدعم 3 أوضاع للإضاءة، وكذلك نظام إنذار جديد تمامًا، يعتمد على مستشعر للحركة الداخلية يعمل في حالة عبث شخص ما بالدراجة، حيث يؤدي ذلك إلى إطلاق إنذار بمقدار 100 ديسيبل، ويتعطل نظام الإنذار الخاص بجهاز SmartHalo تلقائيًا عندما يتعرف على هاتفك.

يعمل الجهاز ببطارية سعتها 2000 ميلّي أمبير/ الساعة، تدوم لما يقرب من 3 أسابيع من ركوب الدراجة لمدة ساعة واحدة يوميًا، ولشحنها يمكنك إزالة SmartHalo من دراجتك باستخدام مفتاح HaloKey خلال ثوانٍ وتوصيله عبر USB.

يدعم الجهاز ميزة مقاومة المياه؛ وفقًا لمعيار IP66، والاتصال عبر البلوتوث، ويتوافق مع أنظمة تشغيل الهواتف الذكية، فهو متوافق مع الإصدار الخامس من نظام أندرويد (Android 5.0 Lollipop) أو أي إصدار أحدث، كما أنه متوافق مع إصدار (آي أو إس 11)، أو أي إصدار أحدث.

السعر، والتوافر:

سيُطرح جهاز SmartHalo 2 في ديسمبر 2019، بسعر 132 دولارًا، ولكن يمكنك خلال أسبوع من الآن حجزه من خلال موقع kickstarter بسعر 100 دولارِِ فقط. كما توجد أسعار مختلفة لشراء أكثر من جهاز في طلب واحد فمثلًا: يمكنك الحصول على جهازين بسعر 193 دولارًا، أو 4 أجهزة بسعر 364 دولارًا.